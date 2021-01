Révolte ou révolution : la covid-19 sonne-t-elle le glas des TMC (Travel management companies) ?

Pour ceux qui ne croient pas à une révolution, sachez qu'il ne suffirait que de 21 jours pour qu'une nouvelle habitude prenne racine. Alors imaginez après plus d'une année de crise...



Dans ces conditions, la baisse des voyages d'affaires pourrait atteindre durablement entre 19 à 36% selon IdeaWorks.



" C'est un constat partagé par de nombreux travel managers.



Notre dernier sondage révèle que 95% des voyageurs ont déclaré vouloir moins voyager et privilégier la visio. Au-delà de l'effet rattrapage à la sortie de crise, on aura moins de déplacements, " affirme Christophe Drezet, Consultant Associé, EPSA Goupe.



Sauf que cette tendance sera doublée de la pression environnementale, imposée par les nouvelles générations, plus soucieuses des enjeux de durabilité de leur activité et de la planète.



Toute l'industrie est, pour une fois, unanime et les conséquences ne vont pas tarder à peser sur les acteurs du business travel.



La dimension RSE devra elle aussi grandement changer la façon de voyager, mais aussi de repenser les partenariats et la prise de décision.



" C'est une révolution, une vraie lame de fond. Les enjeux d'image et gouvernances sont massifs pour les entreprises pour le recrutement, les actionnaires, mais aussi la finance," analyse Pascal Jungfer, le PDG d'AREKA Consulting.



La crise joue un rôle de catalyseur ou accélérateur dans le business travel.



Toutefois après la catastrophe sanitaire, les entreprises seront touchées par des difficultés économiques, donc il ne faut pas perdre d'esprit que l'objectif à court terme sera principalement le prix et les économies.



"Le MICE subit une vraie révolution, il serait en crise, mais il n'y a jamais eu autant de webinaires et d'évènements digitaux. Nous nous rendons compte que ces derniers ont un meilleur ROI, " selon Christophe Drezet.



Seul hic, l'absence de réseautage et de discussion une fois la visioconférence terminée. C'est à ce niveau que le digital doit progresser, toutefois les évènements seront, à l'avenir, un mix des deux, à savoir phygitaux.



" Le réveil sur le MICE sera assez violent, et les entreprises doivent avoir des capacités d'investissements et d'adaptation, " constate le consultant associé, d'EPSA Goupe.



A l'avenir, une fois que les déplacements et les rencontres ne représenteront plus aucun risque, les décideurs devront arbitrer entre le voyage essentiel mais aussi son poids environnemental, social et économique.



Le tourisme ne sera plus jamais comme avant, vive le tourisme !