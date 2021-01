Exclusif : Amex GBT lance un vaste plan de réorganisation qui touche 148 postes

La direction, qui a lancé les discussions il y a trois mois, serait selon nos informations revenue en arrière sur la fermeture des sites et l'aurait reporté à un an maximum.



Toulouse, proche de son client Airbus, ainsi qu'une partie du site de Rueil-Malmaison qui abrite la direction, pourraient ne pas fermer à 100%.



Dans un courrier daté du 16 décembre 2020, la Direccte 92 (Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi) a fait plusieurs observations sur cette restructuration.



Elles concernent notamment les catégories professionnelles, le manque d'informations sur les conséquences des mesures sur les conditions de travail des salariés et la non communication des résultats financiers du groupe.



A ce jour, 52% des salariés d'Amex GBT en France sont en télétravail à 100%. Aux Etats-Unis, le Groupe est allé encore plus loin puisque 100% des effectifs sont d'ores et déjà en télétravail à temps complet.



Le projet qui touche aujourd'hui la filiale français était, selon un observateur, dans les cartons. La crise liée au covid-19 aurait eu un rôle d'accélérateur.