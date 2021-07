Richard Vainopoulos (TourCom) : "La grande relance devrait se situer vers la fin décembre 2021"

TourMaG.com - Redoutez-vous cette reprise, entre la baisse des aides, le remboursement des avoirs et l'endettement supplémentaire (PGE) ?



Richard Vainopoulos : Cette rentrée inquiète les agences de voyages car il y a encore les acomptes à rembourser avant décembre, les PGE à prolonger ou non, et surtout les aides gouvernementales qui vont cesser ou devenir moindres au regard des évènements que nous continuons de subir.



Le Ministère des finances vient de communiquer en ce sens pour aider les agences à rembourser en proposant des aides via des crédits spéciaux. Si la saison d’été est bonne et si l’automne tourne bien, j’espère que ces aides, ou endettement supplémentaires n’auront pas lieu d’être utilisées.



En attendant, TourCom continuera d’accompagner ses agences dans leurs choix, de continuer à les former sur différents sujets d’actualité et de leurs apporter tous les conseils nécessaires pour qu’elles puissent passer au mieux ce que j’espère enfin la fin de cette période cauchemardesque.



TourMaG.com - Face à cette pandémie, à quoi ressemblera, selon vous, le tourisme de demain ?



Richard Vainopoulos : Pour le moment, nous sommes encore dans la crainte de ce virus, dans la peur de se retrouver nombreux en un même lieu (restaurants, bars…) mais la volonté première de beaucoup de personnes est de partir, de s’évader, d’oublier cette période noire.



Pour tous les pays, voyager est la vie, même si parfois la destination choisie rencontre les mêmes soucis.



Entre hier et demain, je reste sceptique à de grands changements de comportement des voyageurs, surtout quand la peur du virus aura « disparu ».



Sur un plan sanitaire, les gestes barrières seront préservés pendant longtemps mais découvrir le monde et profiter de la vie seront cruciaux pour la majorité des voyageurs



Ce qui va changer, c’est une plus grande fidélité aux agences de voyages, présentes à chaque crise : en mars 2020, il a fallu rapatrier plus de 150 000 clients en urgences, ensuite il a fallu gérer les acomptes, puis les aider à choisir une destination en les informant des obligations sanitaires chaque jour modifiées, avec son lot d’annulation, de remplacement de destination ou de transports, ou trouver un autre lieu de vacances.



Voyager mieux, en toute sécurité, avec une agence réactive et disponible sera capital pour le voyageur : ces 18 mois ont été très durs pour les agences de voyages mais leurs clients ont bien compris l’intérêt de passer par elles.