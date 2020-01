SNCF Voyages : Alain Krakovitch succède à Rachel Picard

Alain Krakovitch vient d'être nommé directeur SNCF Voyages. A ce poste il remplace Rachel Picard.



Diplômé de l’École Centrale de Lyon et d’un master de management et de logistique de l’Essec, il s’occupe, de 2002 à 2004, de la coordination du plan de restructuration du Fret.



Il devient directeur de la Gare du Nord de 2005 à 2007, puis directeur de cabinet du président de SNCF en 2007. Il travaillera successivement avec Anne-Marie Idrac et Guillaume Pepy.