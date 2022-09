SNCF : lancement des ventes pour des fêtes de fin d'année en Europe

Et alors que l'été joue les prolongations, ponctuées par quelques orages, la SNCF invite à prendre un peu de fraicheur.



Le transporteur français annonce l'ouverture de ses ventes vers la Suisse, l’Allemagne et l’Italie, pour des circulations à partir du 11 décembre.



Les voyageurs bénéficieront aussi d'une promotion spéciale pour voyager d'ici cette date.



Les billets concernent des trajets du 11 décembre 2022 jusqu’au 7 mars 2023, sur TGV Inoui vers l’Italie, DB-SNCF en Coopération (Allemagne) et TGV Lyria (Suisse).



Il faudra attendre le 12 septembre 2022, pour réserver à bord d'un Thalys, avec des circulations jusqu’au 12 janvier 2023. Concernant Eurostar, il est d'ores et déjà possible de prendre des billets, pour des départs jusqu'au 6 mars 2023.