SNCF : levée du préavis de grève, trafic perturbé vendredi

La CGT, Sud Rail et l'UNSA ont annoncé la levée du préavis de grève concernant l’axe TGV Sud-Est pour le premier week-end des vacances de Noël.



"Cette levée intervient après que les organisations syndicales ont accepté la dernière proposition faite par la direction de l’axe TGV Sud-Est dès mardi 14 décembre" indique un communiqué de la SNCF.



Toutefois le trafic restera "très perturbé" pour vendredi avec 1 TGV sur 2 sur l’axe Sud-Est, "la levée des préavis arrivant trop tardivement sur le plan opérationnel pour assurer une remontée de l’offre demain".



Pour vendredi, le trafic sera également de 2 TGV Lyria et TGV Inoui vers Italie sur 3, et de 1 TGV vers l’Espagne (Elipsos) sur 2. SNCF Voyageurs regrette que des voyageurs restent pénalisés vendredi par cette grève en ce premier jour de départ en vacances. Pour samedi et dimanche, le plan de transport sur l’axe TGV Sud-Est sera quasi normal.



Pour rappel, l’offre TGV est normale sur tous les autres axes TGV Nord, Est, et Atlantique durant tout le week-end.