SNRT : Stéphane Laugery, élu président

Stéphane Laugery est diplômé d’un double cursus en droit des affaires et d’un master de droit anglais et nord-américain des affaires à l’université Paris 1-Panthéon Sorbonne.



En 1996 il a débuté sa carrière de juriste au sein du groupe Snecma, ensuite dans le groupe Rémy Cointreau, puis Norbert Dentressangle et Marie Brizard Wine & Spirits.



Depuis 2020 Stéphane Laugery est Secrétaire Général du Groupe Pierre & Vacances Center Parcs.



« Je suis fier et honoré de la confiance exprimée par les administrateurs du SNRT. Je mettrai tout en œuvre pour continuer les travaux de grande qualité réalisés par mon prédécesseur. Mes axes prioritaires seront :



- l‘accélération de la transition écologique du secteur des Résidences de Tourisme avec un renforcement des engagements RSE

- une réflexion de fond sur l’évolution nécessaire du concept de la résidence de Tourisme »