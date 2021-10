Vacances au ski : le SNRT enregistre une reprise dynamique de l’activité

Selon le Syndicat National des Résidences de Tourisme et Apparthôtel (SNRT), les indicateurs montrent une " reprise dynamique de l’activité à la montagne ".



A la mi-octobre les adhérents du syndicat enregistre déjà plus de 50 % de réservations pour les fêtes de fin d’année et janvier semble afficher la même dynamique, précise le SNRT dans un communiqué.



« Les demandes sont en avance par rapport aux habitudes d’avant la crise sanitaire, ce qui très encourageant » souligne Patrick Labrune président du SNRT.



La saison « sans ski » de 2020 a fait naître de nouveaux profils de vacanciers. On savait que les passionnés de glisse, privés de ski l’année dernière seraient au rendez-vous et ils font partie de ceux qui ont déjà réservé leurs vacances en altitude indique le SNRT. Mais la profession constate un nouvel attrait pour des stations plus petites où l’activité ski est moins centrale.



Autre signe encourageant : la clientèle étrangère revient, les demandes de longs weekends sont plus nombreuses.



Si les Espagnols ont déjà fait leur grand retour dans les Résidences de Tourisme balnéaires françaises cet été, ils confirment cette fois ci leur intérêt pour nos stations de ski surtout dans les Pyrénées.