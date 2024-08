Saint-Denis : la première tranche du business resort Paris Pleyel livrée

« Avec ces premières ouvertures, le business resort Paris Pleyel n'est plus un projet. Il prend progressivement vie dans un cadre urbain repensé. Cet ambitieux challenge, qui semblait fou pour beaucoup, ouvre une voie alternative à l'immobilier : la reconversion d'usage et la création de concepts décloisonnés pour offrir un nouvel avenir à des bâtiments emblématiques dans le respect de leur identité, des nouvelles aspirations des populations et des valeurs du développement durable »,

déclare Boris Litty , (Groupe Liberg), Directeur général de Financière des Quatre Rives et Président de Pangéa qui, depuis le début du projet, pilote l'opération pour le compte de Pleyel Investissement (filiale de la compagnie d'assurances Afi Esca-Groupe Burrus).