Salaün Holidays dévoile sa nouvelle brochure "Vos Voyages 2023/2024"

"Les lacs italiens et la Toscane"

"La Crète et les Cyclades"

"Perles scandinaves"

"Le Grand Tour d’Islande"

"La Rose des Sables, à la découverte du grand Sud de la Tunisie"

"Croisière sur le Nil en Dahabeya"

"La Jordanie, sur les traces de Lawrence d’Arabie"

(11 jours/10 nuits) ;(11 jours/10 nuits) ;(10 jours/9 nuits), un circuit en Suède et en Norvège qui combine croisière et voyage en train.Citons aussi(12 jours/11 nuits) : après avoir parcouru le Sud et l’Est de l’île, les voyageurs sont invités à découvrir les Fjords de l’Ouest, région oubliée des circuits classiques mais pourtant très riche en paysages. Le voyage s’achève par la découverte de la péninsule de Snæfellsnes qui inspira à Jules Verne le départ de son "Voyage au Centre de la Terre".Mais aussile circuit(8 jours/7 nuits) pour découvrir les charmes de Djerba et de Tozeur. La Tunisie se décline aussi dans cette nouvelle programmation en longs séjours de 15, 22 ou 29 jours permettant de profiter pleinement de la douceur de l’hiver tunisien.Les pays du Proche et du Moyen Orient comme, bénéficient également de nombreux programmes dont plusieurs nouveautés parmi lesquelles :(11 jours/10 nuits) : après 3 jours d’excursion et de découvertes au Caire, Alexandrie et Louxor, les voyageurs embarqueront à bord d’un petit bateau à voile, une dahabeya, qui les replongera dans l’ambiance des voyages d’antan, de temple en temple.(8 jours/7 nuits) : ce voyage initiatique vers Jerash, la romaine, Petra, la nabatéenne, au bord de la mer Rouge, sur les rives de la mer Morte et dans le désert du Wadi Rum cher à Lawrence d’Arabie.