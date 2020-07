Salaün Holidays fait paraître sa nouvelle brochure Voyages de fêtes

- Nouvel An au Cambodge : découverte en tuk tuk des incontournables temples d’Angkor, réveillon festif au cœur de Siem Reap, massage traditionnel... Un programme de 12 jours limité à 15 participants.



- Nouvel An au Sri Lanka : Un circuit de 12 jours sur l’île de Ceylan avec visite du Rocher du lion et du temple de la Dent qui abrite la célèbre dent de Bouddha, safari en 4x4, excursion dans les champs de thé, réveillon festif à Sigiriya dans un très bel hôtel 4 étoiles, trajet de Kandy à Colombo en train typique de la vie cinghalaise... (limité à 20 participants).



- Féérie des marchés de Noël en Pologne : un circuit de 6 jours, à la découverte de deux joyaux de la Pologne où l’art et l’Histoire sont présents partout. Noël étant une fête très importante pour les Polonais, l’ambiance des fêtes de fin d’année y est particulièrement chaleureuse et festive.



- Nouvel An au lac Baïkal : un circuit de 10 jours pour un nouvel an « à la Russe », découverte d’Irkoutsk et Oulan-Oudé, promenade en motoneige ainsi qu’en traîneau tiré par des chiens, démonstration de pêche sous la glace... (limité à 20 participants).