TourMaG.com - Vous menez ces travaux dans la pire crise du secteur. Ce n'est pas la meilleure période pour mener à bien ces changements d'ampleur...



Nicolas Delord : Oui et non, dans le sens, où nous n'étions pas dans un mode de fonctionnement normal.



Par contre, quand l'activité classique n'est plus là, nous avons à la fois du temps et de la bande passante, pour s'occuper des travaux de fonds de transformation. Les crises sont des périodes intéressantes pour avancer, car la remise en question et la transformation sont d'autant plus fortes.



C'est aussi le moment d'aborder des sujets que nous n'avons jamais eu l'occasion de traiter, faute de temps.



Cette transformation est nécessaire, car le client a appris durant ces deux années à manipuler les outils digitaux, même les plus anciens. Nous devons absolument être prêts.



TourMaG.com - Au niveau de la distribution, comment avez-vous imaginé cette refonte de la stratégie digitale ?



Nicolas Delord : Le digital a deux vocations. La première étant de développer le commerce en ligne, puis la seconde qui est de soutenir l'activité des agences de voyages physiques.



Parfois, le client a besoin d'assistance, donc de passer par une agence de voyages, et d'autres se débrouillent tout seul.



Il faut trouver dans le digital l'équivalent de ce que trouvent les voyageurs dans les points de vente physique, puis inversement.



Demain le client qui veut terminer de réserver son voyage, il pourra le faire dans une agence, ce n'est pas encore très clair sur notre site, mais ce sera bientôt le cas. Nous levons les frontières.



L'écosystème digital doit venir en support de la distribution physique et inversement.