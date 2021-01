Salon des Thermalies : l'édition 2021 au format digital fin janvier du 21 au 24 janvier 2021

Le Salon des Thermalies se tiendra du 21 au 24 janvier 2021 au format digital. Au programme notamment : conférences et ateliers.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 14 Janvier 2021

édition 2021 en digital.



SPAS Organisation donne ainsi rendez-vous aux visiteurs du 21 au 24 janvier 2021, pour échanger avec les établissements de thalasso et de thermalismes via une plateforme dédiée.



Deux zones de visites leur sont proposées : un tour d'horizon des centres de thalassothérapie et un autre des centres thermaux.



Parallèlement un vaste programme de conférences (voir encadré) et d’ateliers (Yoga, pilate...) sont programmés.



Pour participer il suffit de s'inscrire en ligne : https://spas.mon-salon-virtuel.fr/

Jeudi 21 janvier 2021

14h : Comment se remettre après 2 confinements ?

Présenter des ateliers Vivre avec … en les ancrant dans l’actualité.

Durée 30min

Conférence animée par : Sybille Tréard (Sophrologue), Franck Soissons (instructeur de Qi Gong) et Sylvain Plantard (Coach Sportif) et Marianne Herreria.



14h30 : Protéger sa peau, mieux respirer : quels réflexes pour booster ses défenses ?

Durée 30min

Conférence animée par : Elodie Lombardot, directrice marketing des thermes Saint Gervais Mont Blanc, Dr Hubert Bigot, médecin ORL, Marie-Dominique Bouvet, directrice di pôle santé des thermes de Saint Gervais Mont Blanc.



15h30 : Comment diminuer vos douleurs.

L’application Accord-Sophro vous permet pendant votre séjour en Thalasso d’apaiser vos douleurs.

Pendant la conférence, vous ferez une séance de sophrologie et vous aurez une présentation de l’application.

Durée 30min

Conférence animée par Christophe Meyer Expert Sophrologue et président d’Accord-Sophro : www.accord-sophro.fr



16h : Les Thermes de Bourbon-Lancy – Station Thermale de pleine santé !

Ma cure thermale, mon moyen de préserver et d’améliorer mon « capital santé ».

Durée 1h

Conférence animée par Loïc Machillot, Directeur des Thermes et Responsable du Pôle Médical Thermal aux Thermes de Bourbon-Lancy



Vendredi 22 janvier 2021

10h : Les bienfaits de la cure thermale sur l’éczema, la dermatite atopique.

La dermatite atopique (eczéma atopique) est la plus fréquente des maladies de la peau. Est-elle contagieuse ? L’environnement peut-il être un facteur aggravant ? peut-on guérir ? Quelles incidences peuvent avoir les cures thermales dans le traitement ?

Durée 1h

Conférence animée par Pascale Couratier, Directrice Générale de l’Association Française pour la Prévention des Allergies qui vous apportera les éléments de réponse.



14h : L’Education Thérapeutique du patient au service des patients atteints de fibromyalgie.

Une expérience concluante aux Thermes de Bourbon Lancy avec le programme ETP FIBR’EAUX.

Durée 1h

Conférence animée par Loïc Machillot, Directeur des Thermes et Didier MONSSUS, PDG du Groupe Thermal de Bourbon-Lancy



15h : 5 questions à… Dr Sichère : Double pathologie rhumatologie et phlébologie, que faire ?

Durée 20 min.

Conférence animée par Docteur Patrick Sichère (rhumatologue).



16h : Comment utiliser la respiration afin de trouver le calme.

L’application Accord-Sophro vous permet pendant votre séjour en Thalasso de gérer votre stress et d’améliorer votre sommeil.

Pendant la conférence, vous ferez une séance de sophrologie et vous aurez une présentation de l’application.

Durée 30 min.

Conférence animée par Christophe Meyer Expert Sophrologue et président d’Accord-Sophro : www.accord-sophro.fr



Samedi 23 Janvier 2021

10h : La Gestion du stress par la cohérence cardiaque

La cohérence cardiaque est idéale pour la gestion du stress au quotidien et également dans la prise en charge des Maladies Cardio-Artérielles et de la Fibromyalgie.

Durée 1h

Conférence animée par Loïc Machillot, Directeur des Thermes et Responsable du Pôle Médical Thermal aux Thermes de Bourbon-Lancy



11h Cicatrices / brûlures : comment les soigner et vitre avec ?

Qu’elles soient accidentelles, ou bien la trace d’une intervention chirurgicale liées à une maladie ou pas, les cicatrices, mêmes les plus fines, peuvent impacter le quotidien négativement tant moralement que physiquement.

Durée 20 minutes

Conférence animée par : Marie-Dominique Bouvet, directrice du pôle santé, Alexandre Decarroz, Kinésithérapeute Brûlologue ainsi qu’une patiente.



15h : Le Sommeil, pourquoi je n’arrive pas à m’endormir ? Pourquoi je me réveille la nuit ?

Le Train du sommeil : Mieux comprendre le sommeil pour mieux l’appréhender.

Conférence animée par Loïc Machillot, Directeur des Thermes et Responsable du Pôle Médical Thermal aux Thermes de Bourbon-Lancy

Durée 1h30



16h30 : Comment évacuer votre stress avec l’exercice de la sphère d’énergie.

L’application Accord-Sophro vous permet pendant votre séjour en Thalasso de gérer votre stress et d’améliorer votre sommeil.

Pendant la conférence, vous ferez une séance de sophrologie et vous aurez une présentation de l’application.

Durée 30min

Intervenant : Christophe Meyer Expert Sophrologue et président d’Accord-Sophro : www.accord-sophro.fr



Dimanche 24 Janvier 2021

16h : Comment diminuer vos douleurs.

L’application Accord-Sophro vous permet pendant votre séjour en Thalasso d’apaiser vos douleurs.

Pendant la conférence, vous ferez une séance de sophrologie et vous aurez une présentation de l’application.

Durée 30min

Conférence animée par Christophe Meyer Expert Sophrologue et président d’Accord-Sophro.

