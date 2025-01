Salon du Tourisme de l’océan Indien : VEEZIT, un carrefour stratégique pour les leaders du secteur touristique

Après une première édition, qui a connu un franc succès, EVENTGO, la société réunionnaise spécialisée dans l’organisation d’événements de grandes ampleurs, présente une nouvelle édition qui s’annonce encore plus “intense” ! En 2025, elle souhaite rassembler plus de 200 exposants et 1 500 professionnels du tourisme de l’océan Indien, de l’Hexagone, d’Europe, d’Afrique, d’Asie et d’ailleurs, offrant ainsi une plateforme inédite pour échanger et développer de nouveaux partenariats.



Les professionnels auront l’opportunité de promouvoir leurs offres auprès de leurs confrères, plus particulièrement les agents de voyage, les tours opérateurs, les organisateurs, les créateurs de voyages…



En plus des espaces d’exposition, les participants pourront découvrir des destinations et des offres uniques dans un cadre tropical, convivial et sécurisé favorisant le développement d’affaires.



Les tours opérateurs ou agents de voyage désireux d'élargir leurs offres et de créer de nouveaux produits sur La Réunion bénéficieront du programme d'acheteur, avec des Éductours, spécifiquement conçus pour tester diverses offres disponibles sur l’Île, et rencontreront les acteurs locaux du tourisme.



Lors de la première édition, trois éductours ont été organisés afin de répondre aux spécificités des tours opérateurs et agents de voyage participants : un tour généraliste, un tour spécialisé ”plongée” et un tour spécialisé “randonnée”.



Katie House, chef de produit de The Natural Travel Collection a souligné que: “La Réunion est une destination idéale pour les touristes britanniques, et offre une véritable opportunité pour les professionnels à la recherche de destinations uniques”. Elle a également indiqué : ‘j’ai apprécié découvrir certaines des initiatives écologiques sur l'île, car c'est un sujet qui tient à cœur nos clients.”



Elle a aussi ajouté que : “C'était formidable d'avoir des représentants des différentes îles de l'océan Indien présents à l'événement, car bon nombre de nos clients sont intéressés par des séjours combinés, ce qui nous a permis d'en apprendre davantage à ce sujet et d'élargir nos connexions avec différentes destinations. + de 10 tours opérateurs et agents de voyage ont pu bénéficier de ce programme d’acheteur en 2024. Une trentaine pourront profiter de ce programme en 2025.