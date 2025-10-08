TourMaG.com, le média spécialiste du tourisme francophone
Sandals lance son programme d’Ambassadeurs

les candidatures sont ouvertes jusqu'au 15 octobre 2025


Sandals, le groupe caribéen recrute dix professionnels du tourisme pour représenter la marque et vivre des expériences exclusives. Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 octobre 2025.


Mercredi 8 Octobre 2025

Sandals lance son programme d’Ambassadeurs - Depositphotos.com Auteur ankamonika
Depuis plus de 40 ans, Sandals Resorts International annonce le lancement d’un projet inédit : la création d’une équipe d’Ambassadeurs Sandals.

Agents de voyages, agents de réservation, chefs de produit, commerciaux : le programme est ouvert à tous les professionnels du secteur touristique.

L’objectif ?

Sélectionner 10 ambassadeurs et ambassadrices qui auront l’opportunité de représenter Sandals et de bénéficier d’expériences exclusives.

Des avantages pour les Ambassadeurs Sandals

Les heureux élus profiteront notamment de :

- Un Eductour exclusif dans les Caraïbes.
- Du matériel exclusif pour valoriser les destinations et produits de la marque.
- Un accès privilégié à des contenus digitaux pour soutenir leur communication.
- La participation à des événements exclusifs.
- Une mise en lumière dans les médias spécialisés du secteur.

Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 octobre 2025.



