Sandals lance son programme d’Ambassadeurs

Depuis plus de 40 ans, Sandals Resorts International annonce le lancement d’un projet inédit : la création d’une équipe d’Ambassadeurs Sandals.
Agents de voyages, agents de réservation, chefs de produit, commerciaux : le programme est ouvert à tous les professionnels du secteur touristique.
L’objectif ?
Sélectionner 10 ambassadeurs et ambassadrices qui auront l’opportunité de représenter Sandals et de bénéficier d’expériences exclusives.
Des avantages pour les Ambassadeurs Sandals
Les heureux élus profiteront notamment de :
- Un Eductour exclusif dans les Caraïbes.
- Du matériel exclusif pour valoriser les destinations et produits de la marque.
- Un accès privilégié à des contenus digitaux pour soutenir leur communication.
- La participation à des événements exclusifs.
- Une mise en lumière dans les médias spécialisés du secteur.
Les candidatures sont ouvertes jusqu’au 15 octobre 2025.
