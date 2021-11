Turquoise TO : les stocks des hôtels Sandals en connexion directe !

Turquoise TO et Sandals & Beaches Resorts renforcent leur partenariat.



Le tour-opérateur spécialiste des îles a profité de la crise liée au covid pour optimiser ses outils technologique et travailler sur une nouvelle version de son outil de réservation B2B.



Il propose désormais une connexion directe aux stocks de la chaîne hôtelière. " Turquoise TO est le seul acteur du marché français à bénéficier de cette connexion directe " indique un communiqué de presse.



Les agences de voyages partenaires du tour-opérateur pourront désormais retrouver en exclusivité sur l’outil « Myturquoise.pro » l’ensemble des tarifs et disponibilités des hôtels Sandals et Beaches en temps réel sur les destinations suivantes : Antigua, les Bahamas, Jamaïque, Sainte Lucie, Turks & Caïcos, Grenade, Barbade.