Serre Chevalier Vallée Briançon (Hautes-Alpes) : de la glisse... autrement !

Ski nordique + biathlon

45km de pistes à découvrir dans la vallée de Serre Chevalier Briançon. Le stade de biathlon de Monêtier et ses 24 cibles attendent tous ceux qui souhaitent s’essayer au tir à la carabine ! Pourquoi ne pas prendre un cours de ski nordique avec un moniteur afin d’apprendre les bases ?



Ski de randonnée

La descente magique sur les pentes vierges ne pourra se faire qu’après une belle montée en peau de phoques dans la forêt. Les guides sont disponibles pour accompagner les néophytes et les former aux bases de la pratique ainsi qu’aux règles de sécurité indispensables avant de partir en montagne. L’accès aux pistes du domaine skiable est interdit.



Ski joering

Le ski-joering, ou ski tracté par un cheval. Le parcours permet de mesurer son adresse sur des bosses, des slaloms ou en essayant d'attraper des objets. C’est une activité ouverte à tous les skieurs à partir de la 2ème étoile !



Snowkite

La version hiver du kite-surf se pratique sur le mythique spot du Lautaret, et est possible même pour les débutants, à condition d’avoir de bonnes bases en ski ou snowboard. La voile servira de télésiège, et vous fera vous envoler pour quelques secondes, le temps d’une figure (ou pas) ! Il est conseillé de s’initier à cette activité aérienne avec un moniteur de snowkite pour apprendre les bases.



Jardins des neiges

Les petits à partir de 2 ans pourront profiter des trois jardins des neiges de la vallée. Les premières glissades des petits skieurs seront encadrées par les moniteurs ESF.



Toutes les activités en plein air seront autorisées pendant les vacances de Noël : randonnée, raquettes, ski de randonnée, ski nordique, biathlon, fatbike, ski joering, chiens de traineaux, snowkite, yoga ou encore escape game en extérieur... dans la limite de groupes de 6 personnes (5 personnes plus 1 accompagnant) et dans le respect des règles sanitaires ainsi que du couvre-feu.



Pour toutes les activités de plein air, Serre Chevalier Vallée Briançon recommande vivement de faire appel à des professionnels pour profiter de ces activités en toute sécurité. La pratique de toute activité sportive et de loisirs est interdite sur les pistes du domaine skiable, fermées par arrêté municipal.