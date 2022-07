Showroomprivé : Anne Charlotte Neau-Juillard nommée Directrice des relations externes

Anne Charlotte Neau-Juillard est nommée au poste de Directrice des relations externes de Showroomprivé.



Directement rattachée à David Dayan, Co-fondateur et Président-Directeur Général de Showroomprivé, elle aura notamment en charge la communication, la RSE et les affaires publiques du Groupe.



Diplômée du Master in Management de l’ESSEC Business School, de l’Institut d’Études Politiques de Rennes et d’un master 2 en communication juridique de l’Université Paris II, elle occupait depuis 2018 le poste de Directrice conseil au sein du cabinet Taddeo.



Elle a débuté sa carrière comme Chef de cabinet du Consul général de France à Los Angeles avant de rejoindre le Secrétariat Général des Affaires Européennes (SGAE).