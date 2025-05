Soissons en Lumières : le patrimoine s’anime jusqu'en septembre 2025

La ville de Soissons (Aisne) a lancé, jeudi 15 mai 2025, la quatrième édition de son événement « Soissons en Lumières », qui se tiendra jusqu’au, ainsi que lespendant les vacances scolaires, plusieurs bâtiments du centre-ville sont mis en lumière grâce à la technique du vidéomapping., cette animation culturelle et patrimoniale attire un public croissant. En 2024, l’événement a rassemblé près deLes projections sont visibles à la tombée de la nuit et jusqu’à minuit, sur un parcours libre qui relie cinq sites emblématiques de la ville : l’Hôtel de Ville, l’Abbaye Saint-Léger, la Cité de la Musique et de la Danse, le Pavillon de l’Arquebuse et le Square Saint-Pierre.