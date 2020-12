Soleil d'hiver : Exotismes note une reprise des réservations

La République Dominicaine a mis en place des protocoles sanitaires à l’arrivée à l’aéroport. Tous les passagers passent un test de température et des tests de dépistage aléatoires sont effectués sur environ 10% des passagers de chaque vol.



Il s’agit de tests d’haleine rapides, dont les résultats sont connus en moins de 30 minutes.



Sur place, tous les commerces, restaurants et bars et services administratifs sont ouverts avec des protocoles de contrôle : tests de température à l’entrée, désinfection des chaussures… et port du masque obligatoire dans l’espace public, sauf à la plage.



Quant au couvre-feu, il a été allégé de 21 heures à 5 heures du matin la semaine et à partir de 19 heures le week-end.



La plupart des grandes chaînes hôtelières ont maintenu plusieurs de leurs établissements ouverts avec une reprise progressive de l’ensemble de la capacité complète au premier trimestre 2021.



Ces hôtels ont mis en place des protocoles sanitaires renforcés avec des process privés supplémentaires à ceux exigés par le gouvernement : pourcentage de remplissage limité, assurance COVID spécifique, protocoles sanitaires renforcés dans les restaurants, etc.



Parallèlement les petites structures nouvellement installées dans le sud et l’ouest accueillent largement la clientèle.



Quant aux excursions, elles restent possibles en individuel et pour des groupes de capacités réduites avec des aménagements.