Southwest Airlines adopte Amadeus Travel Platform

Southwest Airlines Co. (NYSE : LUV) et Amadeus étendent leur partenariat au secteur du voyage d’affaires en intégrant le contenu de la compagnie sur Amadeus Travel Platform.



La compagnie aérienne a déjà migré ses services aux passagers internationaux et domestiques sur Amadeus Altéa en 2015 et 2017.



« Grâce à Amadeus Travel Platform, nous sommes en mesure de proposer les tarifs bas qui ont fait notre réputation, nos politiques commerciales favorables aux consommateurs et notre service de qualité supérieure à travers l’un des plus grands systèmes de distribution mondiaux sur lequel s’appuient les décideurs en matière de voyages d’affaires », a déclaré Andrew Watterson, Executive Vice President and Chief Commercial Officer, Southwest Airlines. « En nous associant à Amadeus, nous poursuivons notre stratégie qui est d’éliminer les frictions pour les travel managers et les agences de voyages d’affaires afin de simplifier la réservation et la gestion des voyages sur Southwest Airlines . »



Grâce à l’accès à Amadeus Travel Platform, le contenu Southwest est maintenant disponible pour les agences de voyages ayant des points de vente aux États-Unis.