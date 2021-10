Sports d'hiver : Club Med observe un certain "attentisme" des clients sur les réservations

Les Français interrogés font également part de leurs préoccupations liées au contexte sanitaire.



Si le spectre d’un reconfinement s’éloigne, la sécurité sanitaire s’invite dans la décision de partir ou pas cet hiver, préoccupant 26% des personnes interrogées.



39% d’entre elles seulement envisagent d’ailleurs de réserver leur séjour plus d’un mois avant le départ, sans doute par crainte d’une annulation de dernière minute liée à de nouvelles restrictions sanitaires.



Une tendance vérifiée par Club Med qui observe un certain attentisme cette année de la part des clients sur les réservations pour les sports d’hiver, d’habitude réservés très en amont.



Ceux qui voyagent restent attentifs au respect des gestes barrières, notamment la distanciation sociale (36%) et l’utilisation des masques en public (46%), ainsi que le nettoyage régulier de la station (35%).



Par ailleurs, 51% des Français se disent attentifs aux engagements pris par leur prestataire de vacances en matière de développement durable au moment de faire leur choix.



Autre chiffre important : après une saison 2020/2021 bousculée par la situation sanitaire, plus d’1 Français sur 2 (57%) déclare aujourd’hui être attiré par un séjour à la montagne l’hiver.



Concernant le choix de la station et de l’hébergement, le prix détermine la destination pour 41% des personnes interrogées. Un critère également identifié comme le principal frein à la réservation (51%).



Viennent ensuite, l’accessibilité de la station à 29% puis son niveau d’ensoleillement. 24% des répondants mentionnent également la dimension authentique (territoire, paysage, patrimoine) de la destination comme premier critère de décision.



Lorsqu’on les interroge sur le type de services dont ils aimeraient profiter, 26% expriment le souhait de pouvoir réserver leurs activités à l’avance et 23% d’avoir leur matériel préparé à leur arrivée.



Pour les familles, l’accès sur place aux écoles de ski (28%) et l’organisation des activités pour les enfants (26%) sont également plébiscités.