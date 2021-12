Sports d'hiver : le Chèque-Vacances accepté par 20 500 professionnels de la montagne

Pour rappel, l’ANCV donne également chaque année à 20 000 Français parmi les plus fragiles la possibilité de s’évader en montagne le temps d’un week-end ou d’un séjour plus long à travers ses programmes solidaires d’aide au départ en vacances.



Avec Départ 18:25, l’ANCV met 6 000 offres de séjours à disposition des jeunes de 18 à 25 ans. Pour ceux d’entre eux qui sont engagés dans une démarche d’insertion ou dont les revenus sont modestes, l’ANCV apporte une aide de 75 % du coût du séjour dans la limite de 200 €.



Avec Seniors en Vacances, l’ANCV propose une offre de séjours aux personnes âgées de plus de 60 ans et à leurs aidants, en groupe ou en solo, au travers de 43 destinations en montagne.



A ceux dont les revenus sont modestes, l’ANCV apporte une aide de 160 € pour un séjour de huit jours et de 135 € pour un séjour de cinq jours.