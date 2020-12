Stations de Haute Maurienne Vanoise (Savoie) : ambiance nordique et grand Nord

Un domaine skiable labellisé Nordic France



Après avoir ouvert en avant-première son domaine aux équipes de France de biathlon, Bessans accueille les premiers skieurs de la saison sur une piste de 30 km.



Au total, ce sont 133 km de pistes damées qui attendront les vacanciers dès le 19 décembre autour du stade de biathlon international (ouverture progressive selon conditions d’enneigement). Référence parmi les destinations nordiques, la station village située sur un haut-plateau à 1750 mètres d’altitude s’inscrit dans une volonté de développer la multi-activité version Grand Nord : 40 km de sentiers nordiques balisés et sécurisés pour la pratique de la marche sur neige, la raquette à neige et le fatbike et un site d’initiation à l’escalade sur glace complètent l’offre nordique.



Une piste est également réservée à la pratique du pulka/ski joëring.



Nouveautés :

Un espace nordique multi-activité Réaménagé cet hiver, l’espace multi-activité de Bessans offre 2 nouveaux itinéraires raquettes et 5 pistes piétonnes, désormais ouvertes aux fatbikes.



Nouveau - Itinéraires patrimoine en «free» raquettes

Balisés mais non damés, ces parcours classés vert permettent de sortir des sentiers battus en toute sécurité. La « Trace des Chapelles » emmène les randonneurs à la découverte de quelques-unes des 54 églises, chapelles et oratoires du village tandis que la « Trace de l’Ecureuil » passe par la Goulaz et le Villaron, deux hameaux traditionnels coupés du monde en hiver.



INFOS PRATIQUES DOMAINE NORDIQUE : 20 pistes (6 vertes / 7 bleues / 4 rouges / 3 noires) Ouverture de 9h à 17h

Tarifs journée : 10.8€/adulte et 4.50€/enfant de – de 12 ans