Sunêlia : le Domaine des Chênes Verts (Périgord) rejoint le réseau de campings

Le Sunêlia Les Pins situé à proximité des plages, au centre de la cité balnéaire d’Argeles-sur-Mer, en pays catalan, dans les Pyrénées Orientales se voit attribué une 4ème Coccinelle dans le système de classification propre à Sunêlia.



Le camping Sunêlia L’Atlantique, situé entre une forêt domaniale et une plage à Fouesnant dans le Finistère, se voit lui récompensé par une 5ème étoile.



Enfin, la montée en gamme s’exprime aussi au travers de l’offre destinée aux campeurs en tente, caravane et camping-car avec davantage d’emplacements équipés de sanitaires individuels et en proposant des services additionnels, tels que bloc cuisine extérieur, salon de jardin, pergola, etc. comme c’est le cas par exemple au Sunêlia Interlude sur l’Ile de Ré, au Sunêlia Domaine de Champé dans les Vosges, au Sunêlia Aluna ou au Sunêlia Le Ranc Davaine en Ardèche, etc.