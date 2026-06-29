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Swan Hellenic renforce son équipe commerciale aux Amériques

Trois nominations stratégiques sont annoncées


Swan Hellenic renforce sa direction commerciale pour l'Amérique du Nord et du Sud avec trois nominations de cadres supérieurs, dont Gordon Dirker au poste de Senior Vice President pour les Amériques. Ce déploiement vise à intensifier les ventes et à consolider les partenariats avec les réseaux d'agences de voyages sur l'ensemble du continent.


Rédigé par Raphaël Cornacchia le Lundi 29 Juin 2026 à 15:14

CroisiEurope
La compagnie de croisières d'expédition Swan Hellenic renforce sa direction commerciale pour l'Amérique du Nord et du Sud avec trois nominations de cadres supérieurs, dont Gordon Dirker au poste de vice-président senior pour les Amériques.

Il est rattaché directement au directeur commercial Mario Bounas.

Gordon Dirker fait son retour dans l'entreprise où il avait déjà encadré les ventes nord-américaines lors de la relance de la marque en 2022.

Fort de 25 ans d'expérience dans le secteur maritime, il a notamment exercé des fonctions de direction chez Celestyal Cruises, Hurtigruten et Cruise Norway.

« Nous sommes sûrs que le retour de Gordon, qui connaît déjà si bien notre produit, nous aidera à regagner en Amérique du Nord la position de leader que nous occupons sur d'autres marchés. Cela s'appuie également sur les excellents retours de nos clients, qui placent notre compagnie aux premiers rangs du segment des expéditions de luxe », a commenté Mario Bounas, CCO de Swan Hellenic.

Deux nouvelles directrices des ventes

Gordon Dirker, vice-président senior pour les Amériques de Swan Hellenic - Photo : Swan Hellenic
Gordon Dirker, vice-président senior pour les Amériques de Swan Hellenic - Photo : Swan Hellenic
En parallèle, Jennifer Zammit est nommée directrice des ventes pour le Canada.

Précédemment Key account manager pour Rocky Mountaineer, et passée par Huntington Travel Group et Globus Family of Brands, elle aura pour mission d'accroître la visibilité de la marque et de nouer des partenariats commerciaux avec les professionnels du tourisme au Canada.

De son côté, Jane Martin rejoint l'équipe en tant que directrice des ventes pour les comptes nationaux. Elle possède une expérience acquise chez Keytours Vacations, Norwegian Cruise Line, Apple Vacations et Delta Air Lines.

Elle pilotera les relations avec les agences de voyages hôtes et les grands réseaux de conseillers indépendants américains.


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Tags : swan hellenic
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