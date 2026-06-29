Swan Hellenic renforce son équipe commerciale aux Amériques

En parallèle, Jennifer Zammit est nommée directrice des ventes pour le Canada.



Précédemment Key account manager pour Rocky Mountaineer, et passée par Huntington Travel Group et Globus Family of Brands, elle aura pour mission d'accroître la visibilité de la marque et de nouer des partenariats commerciaux avec les professionnels du tourisme au Canada.



De son côté, Jane Martin rejoint l'équipe en tant que directrice des ventes pour les comptes nationaux. Elle possède une expérience acquise chez Keytours Vacations, Norwegian Cruise Line, Apple Vacations et Delta Air Lines.



Elle pilotera les relations avec les agences de voyages hôtes et les grands réseaux de conseillers indépendants américains.