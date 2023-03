TUI France, le seul tour-opérateur à avoir sa propre école de formation diplômante

Chaque année, c’est un événement au sein de l’école Klaxon Rouge en Bretagne, avec l’arrivée des animateurs, délégués, responsables loisirs des Clubs Marmara et Clubs Lookéa pour suivre pendant 3 à 5 mois une formation diplômante et professionnalisante afin d’avoir les meilleurs apprentissages pour répondre aux attentes de milliers de vacanciers dans plus de 40 destinations et plus de 50 clubs. Ainsi dans les Clubs Marmara et les Clubs Lookéa, 7 à 18 animateurs (selon le nombre de chambres allouées aux clubs) et un délégué par club permettent de répondre aux attentes des vacanciers. TUI France est le seul opérateur en France à proposer cette formation diplômante à ses équipes.Le programme de formation de l’école Klaxon Rouge mis en place avec TUI France est pluridisciplinaires et très complet. Selon leur fonction, les élèves suivent une formation sur l’ADN des marques Club Marmara, Club Lookéa, cours de danse, de chant, de couture, de théâtre, de maquillage, de management, etc. Ces mois de formation sont ainsi l’occasion d’apprendre et de perfectionner son savoir dans de nombreux métiers : Animateur polyvalent : elle/il anime, encadre les différentes activités sportives et ludiques au sein du club Responsable mini club : elle/il coordonne et dynamise la mise en place du programme d’animation pour un public de 3 à 17 ans. Elle/il encadre une équipe composée de 1 à 4 animateurs mini club selon les clubs de vacances. Animateur mini club / ados : L’animateur dynamise la mise en place des programmes d’animation pour un public de 3 à 17 ans. Animateur chorégraphe : Elle/il met en place les spectacles et événements de la soirée et l’occasion de créer ses propres créations. Animateur son lumière : Elle/il valorise les animations et spectacles par une sonorisation, un éclairage et un aménagement scénique adapté et de qualité. Elle/il participe entièrement à la vie du club en participant aux animations durant la journée et la soirée. Animateur coach fitness : rattaché(e) au responsable loisirs, elle/il propose aux vacanciers des séances de fitness et de musculation adaptées aux besoins et au niveau de chacun. Animateur base nautique : encadrement des initiations et balades en catamaran, canoé et Paddle. Délégué : Elle/il représente TUI France auprès des vacanciers, partenaires hôteliers, réceptifs et compagnies aériennes. Elle/il est responsable de l’image de l’entreprise à l’étranger. Elle/il contrôle les opérations et la qualité des prestations, assure l’assistance auprès des voyageurs. Elle/il est en charge de la vente des excursions. Responsable loisirs : Elle/il est le responsable d’animation du Club Marmara dans lequel il est affecté. Il coordonne l’activité d’une équipe d’animateurs et veille à la cohérence pédagogique et logistique. Chef(fe) de village : Elle/il est le responsable d’animation du Club Lookéa. Elle/il coordonne l’activité d’une équipe d’animateurs et veille à la cohérence pédagogique et logistique.