TUI France : les syndicats appellent à la grève le 8 septembre 2020

L'ordre du jour de ce CSE concernait la situation économique et les conséquences organisationnelles et sociales sur le service groupe et le service Customer Service Center.



A cette occasion la direction a présenté le conciliateur judiciaire, Frédéric Abitbol, auquel elle a fait appel depuis la mi-mai pour une mission qui durera encore "un ou deux mois".



"Dans ce contexte de crise inédite Il est apparu nécessaire, pour piloter au mieux l’entreprise, de s’entourer d’experts afin d’anticiper, prendre les bonnes décisions le plus tôt possible, et éviter de gérer dans l’urgence la dégradation de la situation de l’entreprise. TUI France a donc décidé de solliciter l’assistance d’un conciliateur.



Le conciliateur a pour mission d’aider les entreprises, qui rencontrent des difficultés financières ou des situations de crises, dans la définition et la mise en en oeuvre de solutions destinées à assurer leur pérennité, notamment par la négociation d’accords amiables avec leurs principaux créanciers et partenaires" indique TUI France dans un communiqué de presse.



"Le conciliateur est utilisé par les entreprises pour éviter la cessation de paiement. La direction agite le chiffon rouge de liquidation judiciaire pour nous faire accepter le plan social" estime de son côté le secrétaire général du CSE.