Comment TUI France a mis TUI Belgium en état de siège (vidéo)

TourMaG.com - Que tirez-vous de concret de ce voyage ?



Lazare Razkallah : Ce genre d'action est toujours positive, car nous avons fait des connaissances intéressantes.



En septembre 2020 par exemple, grâce à Anne-Sophie Pelletier, la députée européenne de la France Insoumise, nous allons pouvoir intervenir au Parlement européen, dans le cadre de la commission tourisme et transport.



Il nous sera possible de parler des licenciements des salariés avec l'argent public. Nous mettrons en avant ce point, puis nous aurons pignon sur rue avec cette action.



Et je peux vous dire que nous allons nous en servir. Nous reviendrons donc en septembre prochain et nous allons rencontrer Elie Bruyninckx qu'il le veuille ou non.



Nous voulons partir dignement et négocier notre départ avec la direction ! Si TUI France va mal, ce n'est pas de notre faute, mais la leur. Ils ont pris des mauvaises décisions stratégiques.



Nous ne lâcherons pas.



TourMaG.com - Quand vous dites que le plan pourrait être retoqué par la Dirrecte, sur quel élément vous appuyez-vous ?



Lazare Razkallah : Au sujet des congés de reclassement.



Rendez-vous compte, ils proposent un congé de reclassement pour les moins de 50 ans, de douze mois et pour les moins de 50 ans, ce congé serait alors de 6 mois.



Sauf qu'ils ne sont pas dans les clous avec la loi, Pôle Emploi propose bien plus. Demain, nous organisons un CSE concernant les services de TUI France qui seront externalisés au Maroc.



Puis vendredi 31 juillet 2020, nous avons un grand rendez-vous au ministère du Travail.



Il faut savoir que la procédure n'a pas été respectée, nous avons été licenciés par visioconférence, les salariés l'ont su avant le CSE, il y a aussi l'arnaque au chômage partiel.



Vous savez que TUI France a économisé depuis le début du confinement 18 millions d'euros et après, la direction nous dit qu'elle n'a pas d'argent.



Dans le cadre du CICE (Crédit d'impôt pour la compétitivité et l'emploi, ndlr), ils ont obtenu 10 millions d'euros, ils négocient les loyers des agences, les charges sont aussi différées.



Le CICE doit permettre en quelque sorte de créer des postes ou du moins éviter les licenciements.



Ils ne dépensent rien et se permettent de faire un plan social, alors qu'aucun tour-opérateur n'a osé.



Quand la direction dit qu'elle va négocier, c'est totalement faux, TUI France est incapable de négocier et Elie Bruyninckx a peur des syndicats français.