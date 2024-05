Taux de Change : la faiblesse du yen est-elle là pour durer ? La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

Quels sont les mouvements qui pourraient concerner le change et les devises ? TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change vous propose un compte rendu technique du marché. Cette semaine focus sur la faiblesse du Yen qui pourrait bel et bien durer.



Rédigé par Nicolas Charbonnier le Lundi 13 Mai 2024





Il n'y avait pratiquement pas de données économiques majeures, à l'exception de la réunion de la Banque de Réserve d'Australie, où aucune modification monétaire n'a été décidée, bien que le communiqué post-réunion ait laissé entendre qu'une baisse ou une hausse des taux était possible en raison des défis d'inflation en Australie et aux États-Unis.



Aux États-Unis, la seule statistique notable était l'enquête de la



Cela rend peu probable une baisse des taux aux États-Unis en juin, car il faudra plus de données pour déterminer si l'inflation est temporaire ou structurelle.



Ceci dit, il semble que les taux resteront élevés aux États-Unis, ce qui soutiendra le dollar, car les investisseurs cherchent des rendements sûrs. Cela explique en partie la solide performance des marchés boursiers américains cette année.



Pour l'EUR/USD, cela pourrait entraîner une baisse de l'euro vers 1,05, reflétant les fondamentaux économiques de la zone euro. Bien que la reprise économique soit lente en Europe, elle ne suffira pas à rattraper l'écart avec les États-Unis. Un exemple frappant est que le PIB de la France est désormais inférieur à celui du Texas et de la Californie, soulignant le décrochage européen depuis les années 2000. En mai, les marchés financiers sont généralement calmes, et la semaine dernière n'a pas été différente.Il n'y avait pratiquement pas de données économiques majeures, à l'exception de la réunion de la, où aucune modification monétaire n'a été décidée, bien que le communiqué post-réunion ait laissé entendre qu'une baisse ou une hausse des taux était possible en raison des défis d'inflation en Australie et aux États-Unis.Aux, la seule statistique notable était l'enquête de la Fed de New York sur les attentes des consommateurs, qui a confirmé que les prix immobiliers et les loyers devraient continuer d'augmenter, ce qui est préoccupant car l'inflation dans ce secteur est problématique.Cela rend peu probable une baisse des taux aux États-Unis en juin, car il faudra plus de données pour déterminer si l'inflation est temporaire ou structurelle.Ceci dit, il semble que les taux resteront élevés aux États-Unis, ce qui soutiendra le dollar, car les investisseurs cherchent des rendements sûrs. Cela explique en partie la solide performance des marchés boursiers américains cette année.Pour, cela pourrait entraîner une baisse de l'euro vers 1,05, reflétant les fondamentaux économiques de la zone euro. Bien que la reprise économique soit lente en Europe, elle ne suffira pas à rattraper l'écart avec les États-Unis. Un exemple frappant est quesoulignant

Le point technique : focus sur le yen



Cependant, il y a une mauvaise nouvelle : la Banque du Japon n'a pas réussi à renverser la tendance à la baisse du yen. Les récentes interventions de Tokyo sur le marché des changes n'ont eu qu'un effet positif temporaire, ce qui était prévisible. Pour que le Japon réussisse, il aurait besoin que le Trésor américain intervienne en même temps, mais cela ne semble pas être à l'ordre du jour.



Lire aussi : Change : la vigueur du dollar demeure dominante



La secrétaire au Trésor américain, Yellen, a exprimé publiquement sa surprise face aux mouvements erratiques du yen japonais, ce qui indique que Washington n'apprécie pas les interventions de la BoJ sur le marché des changes.



Même si les États-Unis décidaient d'intervenir de manière coordonnée, le succès n'est pas garanti. Les interventions sur le marché des changes sont généralement fructueuses lorsque la politique monétaire est alignée avec les objectifs de l'intervention, ce qui n'est pas le cas de la BoJ qui maintient une politique monétaire très accommodante, ce qui n'est pas cohérent avec un yen fort.



Nous pensons donc que le yen faible est là pour rester. Sur le marché des changes, les mouvements étaient limités en raison de faibles volumes, comme c'est souvent le cas à cette période de l'année.Cependant, il y a une mauvaise nouvelle :n'a pas réussi à renverser la tendance à la baisse du yen. Les récentes interventions de Tokyo sur le marché des changes n'ont eu qu'un effet positif temporaire, ce qui était prévisible. Pour que le Japon réussisse, il aurait besoin que le Trésor américain intervienne en même temps, mais cela ne semble pas être à l'ordre du jour.La secrétaire au Trésor américain, Yellen, a exprimé publiquement sa surprise face aux mouvements erratiques du yen japonais, ce qui indique que Washington n'apprécie pas les interventions de la BoJ sur le marché des changes.Même si les États-Unis décidaient d'intervenir de manière coordonnée, le succès n'est pas garanti. Les interventions sur le marché des changes sont généralement fructueuses lorsque la politique monétaire est alignée avec les objectifs de l'intervention, ce qui n'est pas le cas de la BoJ qui maintient une politique monétaire très accommodante, ce qui n'est pas cohérent avec un yen fort.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0610 1,0598 1,0854 1,0912 EUR/GBP 0,8412 0,8388 0,8645 0,8699 EUR/CHF 0,9612 0,9555 0,9822 0,9889 EUR/CAD 1,4590 1,4455 1,4809 1,4855 EUR/JPY 164,11 163,55 168,01 169,11

Les annonces à suivre :



Les prix à la consommation en mars ont surpris le marché en augmentant considérablement. Une baisse de l'inflation est maintenant nécessaire pour envisager une réduction des taux après l'été.



Cependant, soyons réalistes : quel que soit le chiffre annoncé, cela ne devrait pas changer la politique monétaire américaine à court terme. Elle est actuellement en mode automatique au moins jusqu'à la rentrée de septembre.



Lire aussi : Devise : quelles évolutions à venir ? Cette semaine s'annonce encore calme, avec probablement peu de volumes et la plupart des paires de devises évoluant dans des fourchettes de prix étroites. Les chiffres de l'inflation aux États-Unis . pour avril seront publiés.Les prix à la consommation en mars ont surpris le marché en augmentant considérablement. Une baisse de l'inflation est maintenant nécessaire pour envisager une réduction des taux après l'été.Cependant, soyons réalistes :Elle est actuellement en mode automatique au moins jusqu'à la rentrée de septembre.

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 14/05 14:30 États-Unis Prix à la production (Avril) Précédent à 0,2% sur un mois. Faible 15/05 14:30 États-Unis Prix à la consommation (Avril) Précédent à 3,5% sur un an. Élevé

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : nicolas@mondialchange.com



Lu 272 fois

Notez



Dans la même rubrique : < > RSE : Chemins Voyages organise des voyages d'entreprise itinérants à vélo Antoine Grebot nommé VP Sales Goelett en France