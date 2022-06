Appli mobile TourMaG



Taux de change : les faucons prennent le pouvoir La chronique de Mondial Change, spécialiste paiements internationaux et risque de change

TourMaG.com, en partenariat avec Mondial Change, vous propose de retrouver chaque semaine une analyse rapide du marché des changes. Objectifs : y voir plus clair sur les mouvements des principales devises, d’être avertis des événements importants à venir, et vous aider à prendre les bonnes décisions.

Rédigé par Hubert BIGEARD le Mardi 7 Juin 2022

Le point économqiue C’est le mot de la semaine. En français, hawk signifie littéralement faucon. Ce terme a aussi une autre signification dans la sphère des banques centrales. Il fait référence à une personne favorable à une durcissement des conditions monétaires.



En l’espace de seulement quelques jours, nous avons eu une accumulation de commentaires hawkish provenant de banquiers centraux aux Etats-Unis, au Canada, en zone euro et même en Suisse. Outre-Atlantique, Jim Bullard, qui est réputé être le membre le plus faucon du FOMC (l’organe qui fixe la politique monétaire), a plaidé pour une accélération du processus de hausse des taux afin que le loyer de l’argent atteigne 3,5% cette année (contre une fourchette comprise entre 0,75% et 1% actuellement).



Beaucoup d’économistes considèrent qu’un tel taux pourrait effectivement faire baisser l’inflation durablement mais aussi précipiter l’économie américaine dans la récession.



Pour l’instant, le scénario central pour la politique monétaire américaine est inchangé : hausse du taux directeur de 50 points de base en juin puis en juillet avant une pause possible en septembre, en fonction des dernières données macroéconomiques (à la fois portant sur l’évolution des prix mais aussi la croissance).



Au Canada, la banque centrale a augmenté comme prévu son taux directeur de 50 points de base, à 1,50%. Ce n’était pas une surprise pour les cambistes. Le communiqué diffusé dans la foulée de l’annonce était intéressant : il a ouvert la porte à un durcissement monétaire plus rapide. La prochaine fois que la banque centrale va augmenter son taux, elle pourrait décider de frapper plus fort en optant pour une hausse de 75 points de base.



Le marché monétaire anticipe désormais que le taux directeur du Canada atteigne 3% d’ici la fin de l’année contre une prévision avant la réunion à 2,75%. Cela devrait continuer d’avantager à moyen terme le dollar canadien face à l’euro (en zone euro, la hausse des taux est en ligne de mire mais elle risque d’être moins prononcée qu’au Canada).



Enfin, le dernier chiffre de l’inflation en zone euro a de quoi affoler. Le consensus des économistes s’attendait à ce que l’IPC atteigne 7,8% en mai en variation annuelle. Ce fut 8,1% - soit un nouveau record. De nombreux analystes commencent à critiquer l’inaction de la Banque Centrale Européenne (BCE). Cette inaction est aussi désormais critiquée ouvertement par les membres qui appartiennent à la minorité faucon du Conseil des gouverneurs.



Immédiatement après la publication de l’inflation, Robert Holzmann a plaidé pour une hausse du taux directeur de 50 points de base en juillet prochain (le consensus prévoit une hausse de seulement 25 points de base qui ne devrait pas objectivement avoir beaucoup d’effet pour contrer la flambée des prix). Tout porte à croire que les tensions vont s’accroître entre membres du Conseil dans les mois à venir sur la trajectoire de hausse des taux à suivre. Une politique monétaire moins lisible signifie, a minima, un regain de volatilité sur l’euro.

Le point technique C’est d’ailleurs ce qui s’est produit ces dernières séances. La volatilité implicite à une semaine sur l’euro a fortement augmenté, pour passer à 9.0 contre 7.0 fin mai.



Nous nous attendons à ce que la monnaie unique continue d’être volatile à court terme. Notre vision reste baissière sur l’EUR/USD. La paire a échoué à plusieurs reprises depuis un mois à franchir durablement le seuil des 1,08 qui aurait pu permettre un changement de tendance de fond.



Tant que l’EUR/USD est sous les 1,08, un retour vers les 1,05 est envisageable. L’euro est toujours orienté à la baisse face au dollar canadien également (chute de 1,44% la semaine écoulée et de 5,92% depuis le début de l’année).



La combinaison entre une politique monétaire très restrictive au Canada et la poursuite de la hausse du prix des matières premières énergétiques (le prix du pétrole a bondi de 11% en un mois) devrait servir de soutien durable au CAD face à l’EUR dans les mois à venir. Une baisse de l’EUR/CAD sous les 1,34 n’est désormais plus exclue.

SUPPORTS HEBDO RESISTANCES HEBDO S1 S2 R1 R2 EUR/USD 1,0550 1,0390 1,0800 1,0870 EUR/GBP 0,8400 0,8370 0,8636 0,8724 EUR/CAD 1,3400 1,3303 1,3632 1,3771 EUR/JPY 134,85 130,74 141,68 143,07

Les annonces à suivre La réunion de la BCE sera le principal point d’attention cette semaine. Une minorité d’analystes du marché des changes n’exclut pas que la BCE, du fait de pressions en interne de la part des faucons, puisse décider d’accélérer son calendrier et d’augmenter son taux directeur dès ce jeudi. Cette hypothèse nous paraît aberrante.



Cela irait complètement à l’encontre du forward guidance mis en œuvre par l’institution ces dernières années (qui consiste à communiquer aussi clairement que possible sur la politique monétaire à court terme afin de canaliser les anticipations des acteurs du marché).



Nous pensons que la réunion de cette semaine va simplement consister à préparer le terrain à une hausse du taux directeur en juillet prochain.



Pour la petite histoire, les deux seules fois où la BCE a augmenté son taux directeur en juillet, c’était à deux reprises juste avant l’entrée en récession de la zone euro…

Jour Heure Pays Indicateur A quoi s’attendre ? Impact 07/06 10:30 Royaume-Uni Indicateurs PMI d’activité dans les services et le secteur manufacturier (Mai) Il s’agit d’une seconde estimation – impact nul sur le marché des changes. Faible 09/05 13:45 Zone euro Réunion de la banque centrale La BCE va préparer le terrain à une hausse de son taux directeur de 25 points de base le mois prochain. C’est déjà en grande partie intégré par le marché. Elevé 10/06 14:30 Etats-Unis Indice des prix à la consommation (Mai) L’enjeu est simple : est-ce que le pic d’inflation a déjà été atteint comme l’indiquent plusieurs analystes ? C’est ce que croit le consensus qui table sur une baisse de l’inflation à 8,1% en variation annuelle en mai contre 8,3% en avril. Elevé

Retrouvez toutes les chroniques de Mondial Change en cliquant ici

Mondial Change est un établissement financier français, fondé en 2015, spécialisé dans la gestion des paiements internationaux et du risque de change.



Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...



www.mondialchange.com



Contact : Mondial Change accompagne notamment de nombreux acteurs du tourismes, agences de voyages, groupistes, tour-opérateurs, réceptifs...Contact : hubert@mondialchange.com



