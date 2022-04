Teldar Travel veut se positionner sur le segment du loisir haut de gamme

pour retrouver un rythme de réservation identique à mars 2019

La formule Package dynamique (Vol + Hôtel) est privilégiée par les vendeurs pour sa flexibilité (plus de 88% de réservations effectuées en tarif flexible, contre 65% avant la crise), la disponibilité en dernière minute (valable tant pour le segment Loisirs que Business) et une meilleure rémunération pour les agences.

Les clients sont de retour dans les agences de voyages, notre équipe commerciale est très active sur le terrain et cela se ressent dans les ventes

Pour preuve : depuis 2 mois, nous avons retrouvé un rythme de Booking équivalent à 2019. Depuis le début de l’année 2022, nous observons une hausse du panier moyen

