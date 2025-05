Tendances de l’été 2025 : où partent les français ?

Le classement établi parplace les États-Unis au sommet, alors qu’ils n’étaient pas en tête l’an passé. Le "rêve américain" confirme ainsi son attractivité.reste une valeur sûre, toujours associée à la dolce vita, tandis que leconnaît une forte progression, "preuve que les grands espaces ont toujours la cote".Laet l’Irlande réintègrent le top 10, portées par un regain d’intérêt pour les circuits nature et culture. Ces évolutions s'accompagnent de reculs notables :disparaissent du classement, au profit de destinations long-courriers telles que l’Indonésie et le Japon, qui séduisent par leur exotisme et leur diversité culturelle.conservent leur attrait auprès des voyageurs estivaux, formant un socle stable de destinations européennes.L’analyse met en lumière un comportement de réservation orienté vers la diversité des formats de séjours : si les, les voyageurs s’orientent aussi vers des destinations moins conventionnelles comme Tanger, l’île de Rodrigues ou Saint-Vincent-et-les-Grenadines . Ces choix traduisent une volonté de conjuguer découvertes culturelles, authenticité et détente, dans des contextes parfois plus intimistes ou confidentiels.Les destinations les plus réservées pour les départs cet été sont :1. USA2. Italie3. Canada4. Grande-Bretagne5. Espagne6. Portugal7. Indonésie8. Irlande9. Japon10. Grèce