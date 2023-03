Terra Scientifica : le salon des destinations sciences et nature

Terra Scientifica, le salon international des destinations sciences et nature se tiendra à la Cité des Sciences et de l’Industrie les 24, 25 et 26 mars 2023, à Paris.



Co-organisé par le magazine Science & Vie et l’ONG Objectif Sciences International, ce salon ouvrira ses portes la première journée aux groupes, écoles, centres de loisirs, comités d’entreprise ou grandes écoles…



Le vendredi, le grand public aura également accès à une série d’ateliers de rencontres et de travail, dans plusieurs salles parallèles. Les deuxième et troisième journées sont dédiées au grand public.



Les visiteurs pourront rencontrer des agences de voyages, associations, parcs naturels et centres de recherche qui proposent des voyages, des activités, des visites locales scientifiques et nature.



A l'honneur également, les sciences citoyennes et la recherche participative.