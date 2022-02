Appli mobile TourMaG



Thaïlande, Pérou, île Maurice, Israël : point sur les conditions d’entrée actuelles

Depuis maintenant deux ans, la crise du Coronavirus a non seulement bouleversé les habitudes de voyage, mais aussi le métier et le quotidien des professionnels du tourisme et des destinations. Cependant, depuis quelques semaines, nous pouvons sentir un regain d’activité et cela n’est pas pour déplaire au secteur du voyage. Ci-dessous les informations essentielles à retenir concernant les dernières actualités de 4 destinations phares.

Lundi 28 Février 2022



Thaïlande, le royaume prudent mais accueillant



Ainsi, à compter du 1er mars 2022, ce deuxième test ne sera plus obligatoire et le reçu de réservation d’hôtel assermenté pour le cinquième jour ne sera plus nécessaire non plus.



Au lieu de cela, les voyageurs devront passer un test antigénique rapide et enregistrer le résultat sur l’application “Mor Chana” , qu’ils devront télécharger et utiliser une fois sur le territoire thaïlandais.



Le CCSA a également accepté de réduire la couverture d’assurance maladie obligatoire pour les voyageurs étrangers de 50 000 à 20 000 dollars.



Pour autant, les voyageurs sont toujours tenus de s’inscrire pour effectuer une demande de Thailand Pass et ils doivent également montrer un résultat négatif de test RT-PCR effectué au plus tard 72 heures avant le départ de leur pays d’origine.



Pérou, le protecteur du Machu Picchu Bonne nouvelle, le Pérou a rouvert ses frontières terrestres depuis le 13 février 2022 alors que celles-ci étaient fermées depuis le début de la crise sanitaire en 2020.



Pour s’y rendre, il est cependant toujours nécessaire de respecter plusieurs conditions :

- Premièrement, le formulaire d'attestation de santé et d'autorisation de géolocalisation doit être dûment rempli dans les 72 heures précédant le départ

- Un schéma vaccinal complet contre la COVID-19 est également requis

- La dernière dose du vaccin doit être, au minimum, administrée 14 jours avant de se rendre au Pérou

- Enfin, la preuve d’un test négatif effectué moins de 48 heures avant le départ est obligatoire.



Selon le gouvernement du Pérou, la décision de rouvrir les frontières a été prise en raison des taux de vaccination élevés et de la réduction des taux d'infection au COVID-19 dans le pays.

L'île Maurice, l'ancienne "Isle de France" Jusqu'à présent, pour entrer sur le territoire mauricien, les voyageurs vaccinés devaient effectuer un test PCR 72h avant leur départ, puis réaliser un test PCR ou antigénique à leur arrivée ainsi qu'un test antigénique à J+5.



Désormais, depuis le 25 février dernier, tous les voyageurs vaccinés présentant un test PCR réalisé 72h et se soumettant à un test à leur arrivée pourront par la suite se déplacer librement à l’île Maurice, sans avoir à effectuer un test antigénique le 5ème jour de leur séjour.



Cet assouplissement des mesures sanitaires est dû à « Un nouvel indicateur très positif de faible circulation du virus » , comme l'a indiqué Interface Tourism, qui représente la destination en France.

Israël, l’un des berceaux de l’humanité Israël. À partir du 1er mars 2022, les voyageurs vaccinés et non vaccinés seront autorisés à se rendre sur le territoire israëlien. Pour cela, la réalisation de deux tests RT-PCR est indispensable. Le premier doit être effectué avant le départ et le deuxième à l’arrivée en Israël. Jusqu'à ce jour, uniquement les personnes vaccinées étaient autorisées à y séjourner.

Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré : "Nous constatons une baisse constante des taux de mortalité à travers le monde, nous voyons donc qu'il est temps d'ouvrir progressivement le tourisme." Cette actualité est donc très positive et intéressante car elle concerne tous les voyageurs !



Par ailleurs, sur un autre sujet, on sait que la destination souhaite





Les restrictions s’allègent de plus en plus et nous avons bon espoir que cela continue au vu de la propagation du virus qui semble s’affaiblir. Bonne nouvelle donc pour le secteur du tourisme ! Autre pays ayant pris la décision d’accueillir à nouveau les voyageurs étrangers :, les voyageurs vaccinés et non vaccinés seront autorisés à se rendre sur le territoire israëlien. Pour cela, la réalisation de deux tests RT-PCR est indispensable. Le premier doit être effectué avant le départ et le deuxième à l’arrivée en Israël. Jusqu'à ce jour, uniquement les personnes vaccinées étaient autorisées à y séjourner.Le Premier ministre Naftali Bennett a déclaré :Cette actualité est donc très positive et intéressante car elle concerne tous les voyageurs !Par ailleurs, sur un autre sujet, on sait que la destination souhaite lancer son visa électronique au printemps 2022 . En espérant que la situation lui permette de mener à bien ce projet, restons connectés pour suivre son actualité !Les restrictions s’allègent de plus en plus et nous avons bon espoir que cela continue au vu de la propagation du virus qui semble s’affaiblir. Bonne nouvelle donc pour le secteur du tourisme !

