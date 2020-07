The Explorers et la Région SUD vont vous en mettre plein la vue !

Des images disponibles en 17 langues et 170 pays sur le web, les smartphone et les téléviseurs en très haute définition… voilà le défi de l’entreprise varoise The Explorers désormais accessible à l’ensemble des professionnels du tourisme.



C’est aussi une première en France. La région Sud devient la première région française à voir la beauté, la richesse et la diversité de son patrimoine naturel, humain et culturel immortalisés en images de très haute qualité, comme le rappelait ce lundi Renaud Muselier, Président de la Région Provence-Alpes Côte d’Azur, Président de Régions de France.



L’opération est le fruit d’un partenariat entre la Région Sud, le Comité Régional de Tourisme Provence-Alpes-Côte d’Azur (CRT), Atout France et The Explorers.



Cette collaboration innovante va décupler la visibilité de larégion, en France et à l’international, en mettant à disposition des professionnels du tourisme un vaste stock d’images libres de droits (photos et vidéos) d’une qualité inégalée.



Elle intervient quelques semaines seulement après le lancement d’une campagne de relance du tourisme d’une ampleur inédite et couronnée de succès : #Onatousbesoindusud.



François de Canson, Président du CRT Provence-Alpes-Côte d’Azur soulignait aussi qu’ : « Il y a des histoires qui sont belles à raconter. Quand on est amoureux de sa région, de son territoire, il est fantastique d’avoir l’opportunité (...) de mettre à la disposition de nos partenaires institutionnels (offices de tourisme, ADT) et de nos professionnels, des images d’une qualité inégalée. Aujourd’hui plus que jamais ils ont besoin de faire rêver, d’attirer, de mettre en valeur notre Région et ses savoir-faire. »