ADN Tourisme se réjouit d’une très bonne saison touristique

« Cet été, le désir de vacances l’a emporté sur tout le reste : problème de pouvoir d’achat, flambée des prix des carburants et inflation, canicule, sécheresse… Les Français ont su adapter leurs vacances aux évolutions budgétaires ce qui a permis à l’ensemble des territoires de tirer leur épingle du jeu.



Si les belles perspectives pour septembre se réalisent, 2022 pourrait être une année historique pour le tourisme en France

Je souhaite saluer sur le terrain la mobilisation bien évidemment des prestataires, mais aussi des organismes institutionnels de tourisme des différents échelons qui ont su faire preuve avec la crise et dans cette période de relance d’une grande solidarité pour être plus forts et pertinents ensemble ».

La saison estivale 2022 est marquée en France par le grand retour des clientèles internationales, notamment des Britanniques et des Américains, et par la résilience du marché domestique en dépit des difficultés économiques et des aléas climatiques. Bravo aux professionnels du tourisme, institutionnels et privés, qui ont su investir, adapter leur offre et séduire ces clientèles.



Une telle performance n’aurait pu être atteinte sans la coopération et la mobilisation collective de tous les professionnels du tourisme, avec un fort soutien des pouvoirs publics. L’arrière-saison s’annonce encourageante et la fin d’année sera décisive, dans un contexte économique difficile. Nous devons donc poursuivre notre mobilisation collective pour séduire les visiteurs français et internationaux tout en construisant collectivement un tourisme toujours plus durable, prenant en considération les impacts sociaux et environnementaux du secteur ».

