Première rencontre entre Olivia Grégoire et François de Canson, ADN Tourisme

Le 20 octobre 2022 à Marseille : un forum pour définir la feuille de route qui doit comporter des actions concrètes et nous conduire ensemble vers un tourisme respectueux de l’environnement et des habitants de nos territoires



Ces assises doivent exprimer la vision, la capacité d’anticipation, l’engagement et la recherche permanente de solutions innovantes d’ADN Tourisme et des territoires. Il s'agit pour tous les opérateurs de créer de nouvelles formes de développement au service d’un tourisme plus vertueux, plus éthique, plus attentionné pour les habitants, sans perdre de vue les enjeux économiques et financiers toujours essentiels. Pour faire face aux nouveaux défis d’une période complexe et anxiogène, pour saisir aussi ce que la nouvelle demande des marchés inspire, ces assises seront un rendez-vous riche et de haut niveau.