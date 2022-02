Tire-toi une bûche, un podcast de Destination Canada

Pour prendre la vie côté lac avec ses chalets à la canadienne. On vous livre nos lacs coups de cœur et les activités qui vont avec, comme un survol en hydravion avec le pilote Alain Priem qui a une entreprise d’hydravions dans la région de Trois-Rivières au Québec.Pour tout savoir sur la vie des ours, où et comment les observer au mieux au Canada. Sonia Nicholl, agente de la faune pour Parcs Canada à Golden en Colombie-Britannique nous décrypte leurs comportements.Pour goûter à la vie hivernale avec les passe-temps dont les Canadiens profitent en cette saison. On vous livre nos idées insolites, nos festivals d’hiver, nos coups de cœur et toutes les activités emblématiques comme la motoneige, véritable mode de déplacement. Notre invité est Sébastien Dumoulin, guide et propriétaire de la pourvoirie Mekoos au Québec.Depuis 2014, le Canada recevait des nombres records de visiteurs français (668 000 en 2019 soit +10,6% par rapport à 2018). Bien que le Covid ait perturbé les projets des Français, l’envie de voyager est toujours là : le Canada est la 1e destination long-courrier que les Français aimeraient visiter dans les 3 ans et la 1e destination où ils aiment retourner.#tiretoiunebuche #podcast #canada