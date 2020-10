Tolède : le Puy du Fou España s'agrandit avec un nouvel espace de 30 hectares 4 spectacles et 4 villages d’époque

Deux ans après l’ouverture de son spectacle nocturne "El Sueño de Toledo", Puy du Fou España s’agrandit avec l’ouverture d’un nouveau univers de 30 hectares, qui retrace les grandes heures de l’Histoire de l’Espagne.

Rédigé par La Rédaction le Jeudi 29 Octobre 2020

Tolède, deux ans après l’ouverture de son spectacle nocturne "El Sueño de Toledo".



Sur 30 hectares, le parc proposera, dès le 27 mars 2021, quatre grands spectacles pour voyager à travers l'Histoire et les légendes espagnoles :



- El Ultimo Cantar : un spectacle épique et émouvant à 360° pour suivre l’épopée du Cid Campeador. Ce héros de toute l’Espagne au destin singulier inspira la chevalerie ibérique pendant des siècles.



- A Pluma y Espada : une aventure de cape et d’épée, entrainant les visiteurs au côté de l’espiègle et truculent Lope de Vega qui doit déjouer un complot de la plus haute importance.



- Cetrería de Reyes : une joute céleste s’engage entre le Calife et un chevalier Castillan qui se lient d’amitié par leur passion commune pour les plus beaux oiseaux. Des centaines de rapaces tombent du ciel, frôlant la tête des spectateurs dans un ballet aérien.



4 villages d’époque Entre chaque spectacle, les visiteurs pourront fouler les allées de terre battue qui sillonnent les monts de Tolède, à la découverte des artisans d’art, des échoppes et des restaurants qui donnent vie à 4 nouveaux villages d’époque :



- L’Arrabal : devant la Puerta del Sol, au pied des Murailles, les marchands ont préparé leurs grillades et leurs spécialités dans ce marché médiéval célébrant la gastronomie espagnole.



- La Puebla Real : au pied du "Castillo de Vivar", le château qui accueille le spectacle "El Ultimo Cantar", ce village du XIIIème siècle accueille les visiteurs dans ses ruelles étroites. Autour de la Plaza de los Maestros, les artisans démontrent dans leurs ateliers la magnificence de leur art.



- La Venta de Isidro : dans cette ferme du XVIIIème siècle, les paysans élèvent leurs animaux, cultivent leurs légumes et préparent leurs fromages frais que les visiteurs peuvent savourer.



- El Askar Andalusí : aux abords du spectacle "Cetrería de Reyes", les Maures ont installé leur campement dans lequel chaque tente aux couleurs vives abrite des artisans d’art et des restaurants.



Depuis 2 ans, "El Sueño de Toledo", le premier spectacle de Puy du Fou España, a été vu par plus de 120 000 spectateurs.

Infos pratiques du 27 mars au 1er novembre 2021



- Tarifs des billets Parc + El Sueño de Toledo : billet adulte à partir de 41€, billet enfant à partir de 34€



- Informations et réservations : +34 925 63 01 35 ou sur le site internet - Saison 2021 :: billet adulte à partir de 41€, billet enfant à partir de 34€- Informations et réservations : +34 925 63 01 35 ou sur le site internet www.puydufou.com

