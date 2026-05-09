TourMaG : Journée Portes Ouverte & Pendaison de crémaillère

Bien plus qu’une simple pendaison de crémaillère, ce sera l’occasion d’inaugurer notre tout nouveau studio TV, taillé pour porter nos formats vidéo et nos entretiens face caméra au niveau supérieur.



Ce sera l’occasion également de rencontrer Fabien da Luz, l’éditeur de TourMaG et toute l’équipe et ses responsables, de la Rédaction au Design en passant par le Commercial.



Et comme la mariée n’est jamais trop belle, nous célébrons simultanément la sortie du troisième opus de Sarah Walker : CODE CORTEX, qui sera dédicacé en exclusivité par Jean da Luz aux invités présents.



Adhérents du MemberShip Club, Professionnels du secteur, abonnés, fidèles lecteurs, amis et partenaires de la première heure, venez découvrir nos plateaux, lever le verre inaugural et partager un cocktail déjeunatoire avec toute l’équipe au cœur de notre nouveau QG.