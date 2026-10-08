Ain : un week-end so chic au pays du philosophe Voltaire

séjour agréable et chic sur les contreforts du massif du Jura, à seulement 30 minutes de la gare de TGV de Bellegarde (Ain) et 10 minutes de l'aéroport de Genève (Suisse).



Lové à Crozet (Ain), au cœur d'un domaine privé de 50 hectares, le



Pour les Suisses, et en particulier les habitants de la ville de Genève tout proche, ce Relais & Châteaux fait partie des échappées incontournables en France voisine.



Pour les Français, il est un lieu idéal pour décompresser dans une campagne paisible, bien manger, faire du sport, profiter d'une belle offre bien-être et s'offrir une précieuse découverte culturelle : Voltaire, le célèbre "philosophe des lumières". Quelle que soit la saison, ce sera un, à seulement 30 minutes de la gare de TGV de Bellegarde (Ain) et 10 minutes de l'aéroport de Genève (Suisse).Lové, au cœur d'un domaine privé de 50 hectares, le Jiva Hill Hôtel & Spa***** offre une hospitalité raffinée, dans un cadre d'exception avec, par beau temps, le sommet enneigé du Mont Blanc pour ligne d'horizon.Pour les Suisses, et en particulier les habitants de la ville de Genève tout proche, cefait partie des échappées incontournables en France voisine.Pour les Français, il est un lieu idéal pour, bien manger, faire du sport, profiter d'une belle offre bien-être et s'offrir une précieuse découverte culturelle : le château de Ferney qu'habita, pendant les vingt dernières années de sa vie,



Entre lodge sud-africain et esprit scandinave



48 chambres et suites de plusieurs catégories

Ouvert en 2007 avec 28 chambres et un restaurant, le Jiva Hill a connu, depuis, plusieurs phases d'agrandissement et de transformation.



En 2020, l'hôtel s'est offert une nouvelle mue moyennant un investissement de 12 millions d’euros. Cela lui a permis d'offrir de nouveaux services à sa clientèle - aussi bien familiale que business - et d'augmenter ses capacités d'accueil avec l’arrivée de 20 chambres et suites supplémentaires dans un nouveau bâtiment.



Depuis, il propose 48 chambres de plusieurs catégories (entre 25 et 35 m2) et 2 suites de 100 m2 chacune, particulièrement dédiées aux familles.



Compter à partir de 395€ pour une chambre Deluxe et de 1 000€ pour une suite. Des tarifs en phase avec le raffinement.



L'appel du parc

"Ma" chambre - la 403 -, de catégorie Supérieure vue montagne, se trouvait dans le nouveau bâtiment. Quoique la décoration soit moderne et épurée, le bois ultra présent et les lumières tamisées tissaient une ambiance intimiste.



A l’extérieur de l'immense baie vitrée ouvrant sur le parc arboré, la table basse et les deux fauteuils en bois invitaient à s'installer sur la petite terrasse pour siroter une boisson piochée dans le bar de la chambre.



Difficile ensuite de résister à l'appel du parc : en ces premiers jours de septembre, point de canicule mais une lumière sublime.



Notre petite balade a été à peine troublée par quelques cris d’oiseaux, le frémissement d'un jet d'eau jaillissant en contrebas et le bruit des clubs frappant, au loin, les balles de golf sur le parcours de neuf trous du Jiva Hill qui attire nombre d’amateurs de la petite balle blanche.



Sur la colline juste à l'arrière, le télésiège qui grimpe jusqu'aux pistes de la station Monts-Jura, était à l'arrêt. On peut y skier l'hiver, mais la neige est désormais moins abondante...



Une cuisine gastronomique raffinée

restaurant gastronomique Le Jiva. Là aussi, la décoration contemporaine épurée et l'omniprésence du bois tissaient une belle ambiance.



Intronisé Maître Cuisinier de France en 2023, le chef Jean-François Vasseur dirige les cuisines du Jiva depuis mars 2019. Auparavant, il s’était forgé une solide expérience dans les cuisines étoilées de grands hôtels.



Si la carte du second restaurant, baptisé "Le Jardin", invite au voyage, direction l’Italie, celle du Jiva est d’inspiration française et régionale. Elle met en valeur les produits de saison trouvés dans un rayon de 360 km autour du resort.



D'où le nom donné au menu 360 que nous avons testé. Une belle réussite pour un prix très raisonnable (90€ par personne). Saluons sans barguigner la précision des cuissons, l’originalité des garnitures, la subtilité des saveurs.



En entrée donc, déclinaison de tomates, avec fromage de brebis frais, glace à la tomate, gaspacho et fougasse maison. Puis est venu un filet de féra (un poisson des lacs du Jura), suivi par une délicieuse longe de veau rôtie accompagnée d'un mijoté de blettes aux ris de veau, girolles et jus corsé.



Pour finir, un pain perdu à la liqueur de Saint-Germain, fraises de Carpentras, crémeux au sureau, jus de fraise et glace à la brioche toastée a régalé nos papilles.



Lire aussi : La Meuse, en version slow et chic A l'heure du dîner, direction leLà aussi, la décoration contemporaine épurée et l'omniprésence du bois tissaient une belle ambiance.Intronisé Maître Cuisinier de France en 2023, ledirige les cuisines du Jiva depuis mars 2019. Auparavant, il s’était forgé une solide expérience dans les cuisines étoilées de grands hôtels.Si la carte du second restaurant, baptisé "Le Jardin", invite au voyage, direction l’Italie, celle du Jiva est. Elle met en valeur les produits de saison trouvés dans un rayon de 360 km autour du resort.D'où le nom donné auque nous avons testé. Une belle réussite pour un prix très raisonnable (90€ par personne). Saluons sans barguigner la précision des cuissons, l’originalité des garnitures, la subtilité des saveurs.En entrée donc, déclinaison de tomates, avec fromage de brebis frais, glace à la tomate, gaspacho et fougasse maison. Puis est venu un filet de féra (un poisson des lacs du Jura), suivi par une délicieuse longe de veau rôtie accompagnée d'un mijoté de blettes aux ris de veau, girolles et jus corsé.Pour finir, un pain perdu à la liqueur de Saint-Germain, fraises de Carpentras, crémeux au sureau, jus de fraise et glace à la brioche toastée a régalé nos papilles.



Ferney-Voltaire, le "trésor" intellectuel du pays de Gex

Après une nuit reposante grâce au calme absolu et à la literie de qualité, il a été difficile de résister au plantureux petit-déjeuner buffet - salé et sucré.



Ensuite, le soleil étant de nouveau au rendez-vous, il était temps de profiter de la "star" du "Pays de Gex" : ce territoire assez mal connu blotti au nord-est du département de l'Ain, entre massif du Jura et lac Léman, à l'extrême ouest de la Suisse, a connu son heure de gloire au XVIIIe siècle grâce à François-Marie Arouet. Autrement dit, le philosophe français des "Lumières", mondialement connu sous le nom de Voltaire, qui a vécu dans le village de Ferney (à 12 minutes en voiture du Jiva Hill).



Souvent en prise avec les autorités - il fut emprisonné deux fois à la Bastille -, ami de plusieurs "Grands" de son époque - Frédéric II de Prusse et Catherine II de Russie -, Voltaire fut condamné à plusieurs reprises à l’exil. Indésirable à la cour de France, il choisit de s’établir en 1754 à Genève, où se trouvait son éditeur.



Las, il déchanta assez vite devant les atteintes portées aux libertés sous la pression des pasteurs, si bien qu'en 1759, il fit l'acquisition d'un domaine à Ferney, en France, mais tout près de la frontière avec la Suisse, pour pouvoir, si besoin, fuir de nouveau...



Voltaire à Ferney : pas seulement une vie de château !

A son arrivée à Ferney, Voltaire avait 64 ans. Il y vivra vingt ans - jusqu’à la veille de sa mort, à Paris, en 1778 - en compagnie de Madame Denis, sa nièce et compagne.



Pour commencer, le philosophe restaura et agrandit son château - déjà largement reconstruit au siècle précédent -, puis s’employa à embellir abords et jardins, à construire un théâtre et à attirer à Ferney des manufactures d'horlogerie et de poterie.



Ainsi, ce village minuscule et misérable devint très vite une bourgade prospère de 1 250 habitants.



Sur place, Voltaire menait aussi grand train, tenant table et salon ouverts pour ses nombreux (et souvent illustres) visiteurs. Il travailla aussi énormément.



Depuis Ferney, il écrivit des milliers de lettres et mena d’intenses campagnes d'opinion contre l'intolérance, défendant - notamment - avec succès Calas, un vieux commerçant protestant accusé, à tort, d'avoir assassiné son fils qui voulait se convertir au catholicisme, et Sirven, un autre protestant, condamné, lui aussi à tort, pour le meurtre de sa fille qu'il aurait voulu empêcher de se convertir.



Si cet engagement contre l'injustice a marqué toute sa vie, Voltaire s'est également illustré, pendant son séjour à Ferney, par la rédaction de son ouvrage majeur, "Candide ou l’Optimisme" : il y défend une philosophie de l’action et du travail contre l’optimisme naïf et les raisonnements qui justifient la souffrance. Conclusion : "Il faut cultiver notre jardin".



Sur place, Voltaire a également écrit son célèbre "Dictionnaire philosophique" dans lequel il critique les religions et le fanatisme et défend la raison, la tolérance et la liberté de pensée.



Un château qui en dit long

La découverte de ce domaine labellisé "Maison des illustres (entrée 9€) et de l’exposition temporaire (jusqu'au 3 janvier 2027) intitulée "J'ai descendu dans mon jardin... Destinées de Candide" permet de se replonger - sans trop d’efforts - dans les vifs débats d'idées du XVIIIe, de revisiter la vie et l’œuvre d’un philosophe que même ceux qui l'ont étudié au lycée, ont souvent un peu oublié par la suite.



Par ailleurs, bien qu’il ait été assez largement remanié par les quatre propriétaires qui ont succédé à Voltaire jusqu'au rachat par l'Etat en 1999, ce château permet de se faire une assez bonne idée du mode de vie de ce philosophe devenu fort riche grâce à ses placements financiers et ses livres.



Le mobilier et la décoration reflètent le goût des élites du XVIIIᵉ siècle, mais la profusion de portraits, gravures et bustes de Voltaire surprend un peu. Elle traduit, semble-t-il, la volonté du philosophe de mettre en scène sa propre célébrité !



Avis aux amateurs de baignades et de patrimoine

Après cette passionnante découverte, retour au Jiva Hill pour déjeuner, au bar de la piscine extérieure, d'une soupe de petit pois, crème de menthe, ail confit, suivie d'un filet de bar snacké et poêlée de légumes.



L’après-midi, l’envie nous a pris de continuer à explorer les environs. Nous avions surtout... l’embarras du choix.



Les amateurs de patrimoine auraient opté pour le Fort l’Ecluse (à 24 kms de l’hôtel), un ouvrage militaire construit à flanc de montagne après le rattachement du Pays de Gex à la France en 1601, à l’emplacement d’un ancien château fort édifié par les sires de Gex au début du XIIIᵉ siècle. Le chemin de Saint-Jacques de Compostelle passe par là et tout autour de petits sentiers permettent de belles balades, jusqu’au village de Léaz.



Cependant, c’est d'abord le lac Léman qui nous attirait. Mieux vaut, avant de s’y rendre depuis le Jiva Hill, s’informer à la réception. Cela évitera de se perdre dans les zones urbanisées et leurs chantiers.



Il nous a donc été conseillé soit la Plage de Port-Choiseul (à 25 min) ou l’on peut se baigner, louer des paddles et faire des grillades (grills à disposition), soit Port-Gitana à Bellevue (à 20 mi.) où se trouvent une buvette et une petite plage.



Ou encore Port du Creux-de-Genthod (à 25 min) où l’on peut se baigner, faire du paddle et se restaurer agréablement (mais nous ne l’avons pas testé) de très bons filets de perche, la spécialité du Léman !



Une offre qui séduira les sportifs