Umih : Franck Chaumès succède à Thierry Marx à la présidence

Restaurateur et président de la branche nationale restauration depuis 2023, il a été élu à la majorité des présidents des départements et des syndicats associés.Issu d’une famille de professionnels de la restauration depuis quatre générations, Franck Chaumès développe plusieurs établissements depuis 1990, notamment à Bordeaux et sur le bassin d’Arcachon. Il préside l’Umih Gironde depuis 2021 et la branche nationale restauration depuis 2023.Parmi les propositions avancées figurent de nouveaux services aux adhérents, notamment une assistance juridique, fiscale et sociale s’appuyant sur l’intelligence artificielle. Le projet prévoit également la création d’UmihLab, un laboratoire destiné à rendre l’innovation plus accessible aux professionnels indépendants.