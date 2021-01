Tourisme durable : Eklo ouvrira un hôtel à Marne la Vallée au printemps

Dès le 30 mars prochain, Eklo ouvrira sa 6e adresse et la première en région parisienne : un hôtel de 108 chambres avec un restaurant et un bar situé à proximité de Disneyland Paris®, du Domaine Villages Nature® et du centre commercial Val d’Europe.



L'enseigne compte 6 adresses dont une à Lille, Bordeaux et Clermont-Ferrand.



L’hôtel proposera une offre d’hébergement hybride avec différentes typologies de chambres : solo, double ou twin, famille et dortoirs de 6 lits privatisables.



Pour les clients de l’hôtel, une cuisine collaborative est également à leur disposition. Eklo Marne la Vallée est le 1er hôtel financé par la foncière Ekom Invest dans le cadre du partenariat avec Omnes Capital et la Banque des Territoires.