Eklo Hotels : Une levée de fonds de 35 millions, mais pourquoi ?

Créée il y a tout juste 10 ans, Eklo Hotels s'est offerte un beau cadeau d'anniversaire.La chaîne hôtelière, conçue pour réinventer l'hôtellerie économique, autour de l'écologie, vient de finaliser une levée de fonds de 35 millions d'euros.Elle ouvre son capital, notamment à Bpifrance (via son fonds France Investissement Tourisme 2), à AQUITI Gestion (via son fonds Naci 1) et à SWEN Capital Partners (via son fonds SWEN Mezz Flex 3).Ce n'est pas tout, car la Banque des Territoires a investi 15 millions d’euros dans la foncière immobilière du groupe, afin de permettre la construction de futurs hôtels.C'est en partie l'enjeu de cette levée de fonds.