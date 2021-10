Tourisme : un hiver porteur d'espoir pour les voyagistes

Si les USA ne sont pas une destination hiver, cette annonce a aussi un effet sur d’autres destinations

Les voyageurs ont le budget et l’envie de voyager. Les clients sont dans les starting-block

Ce que l’on peut dire pour l’heure, c’est que la France, est en croissance et bien positionnée par rapport à 2020. Le moyen-courrier est en recul loin des niveaux de 2019 avec des grandes destinations encore absentes telles que le Maroc ou l’Egypte.Sur le long courrier, on retrouve l’indéboulonnable République Dominicaine et aussi de l’espoir. Plusieurs destinations pourraient monter en puissance au premier rang desquelles l’Ile Maurice qui a rouvert ses frontières le 1er octobre. Les Antilles, la Réunion et la Polynésie qui voient petit à petit ses contraintes se desserrer ou encore les Etats-Unis qui devraient accueillir les voyageurs européens vaccinés début novembre.» précise René-Marc Chikli.Reste également l’Asie que tout le monde attend avec en tête de gondole la Thaïlande.Selon le président du SETO : «». La saison hiver pourrait donc se jouer en dernière minute. En effet le comportement des consommateurs évolue : ils réservent plus tard et souhaitent avoir la garantie d’être remboursés en cas de pépin.Reste désormais à attendre que les barrières se lèvent au fur et à mesure…