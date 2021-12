Trainline dévoile les destinations les plus plébiscitées pour les fêtes de fin d’année

À l’approche des vacances de Noël, Trainline a réalisé un panorama des destinations les plus recherchées pour les fêtes de fin d’année.



Pour cela, l'application de réservation de trains et de bus en Europe s'est basée sur le nombre de réservations de billets de train et de bus effectuées sur son app et son site web pour des voyages en France sur la période du 17 décembre 2021 au 2 janvier 2022, et sur les mêmes périodes en 2019 et 2020 pour comparaison.



Des réservations qui sont en hausse de +24% par rapport à 2020 sur la même période, montrant un regain de l’envie de voyager des Français.



A noter que sur la totalité des aller-retours réservés, plus d'un tiers (39%) des voyageurs ont réservé des séjours de 4 à 7 jours pour profiter des fêtes et retrouver leurs familles. 34% vont faire des courts séjours (de 1 à 3 jours), alors qu’un cinquième ont décidé de profiter et de séjourner entre 8 et 15 jours à destination.



Les jours connaissant les plus grosses fréquentations sont le vendredi 17, le samedi 18, le mercredi 22, le jeudi 23 et le vendredi 24 décembre 2022. Les trains les plus fréquentés partent entre 7h et 12 heures, les moins fréquentés entre 19h et 22 heures



Dans le Top 5 des destinations les plus demandées figurent Paris, Lyon, Bordeaux, Marseille et Strasbourg, avec son marché de Noël, qui fait son entrée à la 4e place.