Trainline lance la "Notification de retard"

Pour les utilisateurs les plus assidus, qui activent les notifications à l’avance, les informations sur l'heure de départ du train leur seront envoyées 1 heure avant l’heure prévue.



Ainsi, les voyageurs vont avoir accès à des informations personnalisées en temps réel sur leurs trajets, permettant de mieux gérer leurs moments d’attente, d’anticiper et d’éviter une éventuelle sur-fréquentation des gares.



Milena Nikolic, CTO de Trainline, a proclamé : " Notre ambition est de rendre le voyage en train toujours plus facile, surtout dans cette période de reprise des déplacements.



Nous souhaitons, à travers ces fonctionnalités, encourager davantage de personnes à choisir le train quand cela est possible ."