Travel Agents Cup Junior 2025 : les inscriptions sont ouvertes

Le salon IFTM s'apprête à accueillir la 8e édition de la Travel Agents Cup Junior (TAC Junior), un concours destiné auxOrganisé en partenariat avec la Fédération Française des Techniciens et Scientifiques du Tourisme (FFTST) (FFTST), cet événement vise à détecter et récompenser les talents de demain. La finale se tiendra leOuvert àde France, qu'ils soient en BTS, Masters, Bachelors, MBA, DU ou Licences professionnelles, le concours offre une opportunité d'affiner leurs compétences et de seLes inscriptions sont ouvertes jusqu'au 30 avril 2025 à 23h59 via un formulaire en ligne sur le site de l'IFTM.Après une sélection rigoureuse, lesprésenteront sur scène une vidéo de présentation de leur parcours, de leur école et de leur mentor. Ils devront ensuitede séjour, conçue autour d'un scénario tiré au sort deux mois avant l'événement.L'exercice mettra à l'épreuve leur, leur prise deen public et leurà valoriser la destination France.