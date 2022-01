Appli mobile TourMaG



Travel-Insight : Agence de communication, le trait d’union entre les voyageurs et les professionnels du tourisme

Travel-Insight, l’agence de communication globale spécialisée dans le tourisme créée en 2016 par Célia Tichadelle et Stanislas Lucien, a enregistré en 2021 sa meilleure année depuis sa création il y a 5 ans et 2022 s’annonce encore plus prometteuse. En effet, Travel-Insight ne cesse de se développer et de diversifier ses activités et ses services, toujours dans l’optique de répondre à tous les besoins des professionnels du secteur.

Depuis son lancement il y a 5 ans, l’agence est devenue une référence dans l’accompagnement des entreprises de l’industrie touristique.



Elle compte parmi ses références un peu plus de 50 acteurs du tourisme, dont notamment la République Dominicaine, Paradiski, les Entreprises du Voyage, IFTM, Visages du Monde, le SETO, et autres destinations françaises et étrangères, tour-opérateurs, transporteurs, groupes hôteliers, agences de voyages, associations, ...

L’agence de communication 360° pour les professionnels du tourisme Travel-Insight compte à ce jour 6 pôles d’expertise, pilotés par des collaborateurs spécialistes dans leurs domaines, passionnés, et à l’écoute de leurs clients :



● Le pôle de direction artistique : Qui vous accompagne dans la création de votre marque (branding) et de contenus originaux et impactants (motion design, print, logo, visuel, présentation...)

● Le pôle Social Media, qui vous accompagne dans la visibilité de votre marque et dans la créativité de vos contenus sur les réseaux sociaux (stratégie digitale, création de contenus, campagnes publicitaires, opérations spéciales…)

● Le pôle Vidéo pour vous aider à transmettre un message, une idée, une émotion (storytelling, captation, montage…)

● Le pôle Relations Influenceurs, pour booster votre communication digitale (campagnes d’influenceurs, reportages, événements, voyages…)

● Le pôle Web qui vous propose un accompagnement complet, de la simple élaboration de votre idée à sa concrétisation (création de sites web, SEO, newsletters…)

● Le pôle Relations Presse qui diffuse votre message au bon moment, aux médias ciblés avec qui nous avons une relation de confiance, et qui ont une vraie crédibilité (stratégies presse, communiqués et voyages de presse, partenariats…)

● Le pôle Trade Marketing pour vous accompagner dans vos démarches commerciales pour gagner en notoriété auprès des pros, partager vos arguments de vente et accroître votre chiffre d’affaires (Marketing digital B2B, workshop, formations, eductour…)



L’objectif est ainsi de proposer une palette de services complète aux acteurs du tourisme, et de garantir le succès d’une communication ciblée en France ou en Europe.



2021, l’année de la diversification



C’est avec le recrutement de plusieurs collaborateurs experts que son panel de services et son accompagnement pour les professionnels du tourisme a pu évoluer : branding, production de contenu, social média, influence, et désormais relations presse et trade marketing. Cette nouvelle prise de position lui permettra de répondre précisément aux nouvelles attentes des acteurs du voyage, qui restent très dynamiques et ambitieux dans leur reprise malgré cette période encore trouble.



La rentrée a été chargée puisque c’est également en septembre 2021 que l’agence a levé le voile sur son grand projet médiatique pour les Millenials dans le secteur du voyage. Travel-Insight a lancé



De nouveaux clients ont rejoint l’agence pour bénéficier de ses services, permettant à

Malgré la crise, l’année 2021 a été l’année de la diversification pour Travel-Insight. En effet, c’est en septembre dernier que l’agence digitale spécialisée dans les réseaux sociaux se transforme en agence de communication globale. L’arrivée d’ Emmanuelle Winter en tant que Directrice des Relations Publiques permet l’ouverture du pôle Relations Presse & Trade marketing.C’est avec le recrutement de plusieurs collaborateurs experts que son panel de services et son accompagnement pour les professionnels du tourisme a pu évoluer : branding, production de contenu, social média, influence, et désormais relations presse et trade marketing. Cette nouvelle prise de position lui permettra de répondre précisément aux nouvelles attentes des acteurs du voyage, qui restent très dynamiques et ambitieux dans leur reprise malgré cette période encore trouble.La rentrée a été chargée puisque c’est également en septembre 2021 que l’agence a levé le voile sur son grand projet médiatique pour les Millenials dans le secteur du voyage. Travel-Insight a lancé TRVLR, un média 100% voyage qui célèbre désormais sa dixième collaboration avec des acteurs du secteur. TRVLR accueillera bientôt son troisième collaborateur, qui viendra assurer une production de contenu encore plus qualifiée et pour assurer la promotion des acteurs du voyage et des destinations touristiques.De nouveaux clients ont rejoint l’agence pour bénéficier de ses services, permettant à Travel-Insight de s’ouvrir à de nouveaux segments comme le voyage d’affaires, comme avec le groupe Gekko qui a confié à l’agence ses relations presse.

2022, l’année de la consolidation de l’agence sur son marché et ses services : Mais Travel-Insight ne s’arrête pas là puisqu'en janvier 2022, l’équipe passera de 12 à 15 personnes avec l’arrivée de deux nouveaux collaborateurs : une Directrice Événementielle et un Responsable du Développement Trade et Media viendront renforcer l’équipe.



L’ambition de l’agence est de continuer à être l’une des agences de communication leader sur le secteur du tourisme, de garder la confiance de l’industrie, de continuer à travailler sur-mesure avec chaque marque et destination et de leur apporter le soutien dont elles ont besoin.



La bienveillance, l’exigence, la curiosité, l’écoute et le respect font partie intégrante des valeurs de Travel-Insight avec la promesse d’augmenter la notoriété, la visibilité et le chiffre d’affaires de ses clients.



Développons votre attractivité :



www.travel-insight.fr

stanislas@travel-insight.fr



Agence digitale tourisme loisirs (agences de voyages, tours opérateurs, compagnies aériennes, destinations touristiques) et affaires. Contactez Stanislas Lucien, directeur associé pour en savoir plus !

